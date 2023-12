Netflix quiere celebrar el Año nuevo enganchándonos a este thriller. Potente tráiler de 'Engaños', la nueva miniserie basada en la novela de Harlan Coben

La mina de oro que han encontrado las plataformas de streaming en el autor estadounidense Harlan Coben ('El inocente', entre otros) parece no tener fin y ahora es turno de Netflix sacar la nueva adaptación de una novela suya. El 1 de enero de 2024 la plataforma estrenará 'Engaños' (Fool Me Once) y ya podemos ver un potente tráiler.

Protagonizada por Michelle Keegan y Richard Armitage, la miniserie de ocho episodios cuenta la historia de Maya, quien intenta asimilar el asesinato de su marido. Sin embargo, tras poner una cámara oculta para vigilar a su hija pequeña descubrirá que quien se cuela en su hogar es su esposo. No será el único asesinato "extraño" en la familia, ya que los sobrinos de Maya intentan investigar el de su madre.

Feliz engAño 2024

Así, como podéis ver, tenemos toda una red de secretos y mentiras marca de la casa de Coben, quien publicó la novela allá por 2016. 'Engaños' cuenta con un reparto principal formado por Keegan como Maya, Armitage como Joe, Adeel Akhtar como el inspector Sami Kierce, Joanna Lumley como Judith, Emmett J. Scanlan como Shane, Dino Fetscher como Marty; además, también cuenta con la presencia de Marcus Garvey, Hattie Morahan y James Northcote, entre otros.

La adaptación corre a cargo del británico Danny Brocklehurst, quien ya tiene bastante experiencia con el autor ya que fue responsable de escribir tanto 'Safe', como 'No hables con extraños' y 'Quédate a mi lado'. Junto a él tenemos otros habituales como Charlotte Coben, Yemi Oyefuwa, Nina Metivier y Tom Farrelly. David Moore es el director de la serie.

