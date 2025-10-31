No sabemos todavía cómo la veremos en España, pero este es el brutal tráiler de la nueva 'Spartacus'. 'House of Ashur' promete un regreso a lo grande del péplum más sangriento

Han pasado doce años y mira que se les ha echado de menos durante todo este tiempo. Pero la espera está terminando ya que ya estamos en las semanas previas del estreno de 'Spartacus: House of Ashur', la nueva entrega del violento y sangriento péplum creado por Steven S. DeKnight.

Concretamente será el 5 de diciembre cuando se pueda ver esta historia alternativa protagonizada por Nick E. Tarabay. Eso sí, no cantemos victoria porque todavía no está confirmado cómo la podremos ver en España. Sabemos, eso sí, que en Reino Unido se estrena al día siguiente en MGM+, pero de momento no se sabe si será la misma plataforma la que la acoja en España.

Muerte temporal

'Spartacus: House of Ashur' parte como una suerte de "What If?" que se pregunta qué pasaría si Ashur, el personaje interpretado por Tarabay, no hubiera muerto. De esta manera nos encontramos con una suerte de historia alternativa en la que el gladiador ha sido recompensado por sus esfuerzos por acabar con la rebelión y ahora es señor de su propia academia de gladiadores.

En el reparto nos encontramos a Graham McTavish, Tenika Davis, Jordi Webber, Jackson Gallagher, Jaime Slater, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Claudia Black, India Shaw-Smith y Leigh Gill, entre otros. En la creación se encuentra de nuevo Steven S. DeKnight quien asegura que desde Starz llevaban dándole la lata años con que retomara la saga.

Sin embargo no se ha visto con fuerzas para hacerlo hasta hace bien poco:

"La razón por la que no dejaba de decir que no año tras año era que la serie era increíblemente difícil de hacer. Y entonces, claro, perdimos a nuestro protagonista a causa del cáncer, Andy Whitfield, lo que realmente nos desanimó a todos. Creo que necesitaba una década para recuperarme de la experiencia original, que fue maravillosa, pero agotadora y emocionalmente devastadora."

