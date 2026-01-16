El nuevo cliente de 'El abogado del Lincoln' es él mismo. El tráiler de la temporada 4 de la serie de Netflix nos presenta el mayor desafío para Mickey Haller

Qué extraño se nos ha hecho 2025 para los fans de las buenas series de abogados. Y es que, acostumbrados a que 'El abogado del Lincoln' (The Lincoln Lawyer) vaya a ritmo de temporada anual el que no tuviéramos episodios nuevos durante el año pasado se ve como un crimen. Crimen que se resolverá el próximo febrero cuando llegue, por fin, la temporada 4.

Netflix ha desvelado el tráiler de la temporada 4 de 'El abogado del Lincoln', que estrenará con sus 10 episodios el próximo 5 de febrero. Un tráiler que ya nos presenta que Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) se enfrenta a su mayor desafío hasta el momento: probar su inocencia en un juicio por un asesinato que no cometió.

Inocencia legal

Como ya sabíamos, para esta temporada los coshowrunners Ted Humphrey y Dailyn Rodriguez se han decantado por adaptar 'La ley de la inocencia', el sexto libro de la saga de Michael Connelly.

La sinopsis oficial reza:

«Mickey Haller se enfrenta al caso más duro de su vida en lo que él y su equipo trabajan sin descanso para demostrar su inocencia en el asesinato de un antiguo cliente, Sam Scales. Para limpiar su nombre, deberán desenmarañar el timo final de Sam, forzándoles a un cara a cara con la oficina del fiscal del distrito, el FBI y fantasmas del pasado de Mickey.»

Junto a Rulfo, el reparto principal cuenta con Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson. Además, podemos ver también a Krista Warner, Elliott Gould, Emmanuelle Chriqui, Marcus Henderson, Gigi Zumbado, Scott Lawrence, Constance Zimmer, Sasha Alexander, Cobie Smulders, Kacey Montoya, Jason O'Mara, Jason Butler Harner, Javon Johnson, Kyle Richards y Nancy Silverton.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de abogados y dónde verlas



