'Pet Sematary' presenta su inquietante tráiler: el "cementerio viviente" de Stephen King resucita en el cine

La fascinación por la obra de Stephen King sigue llegando al cine y la televisión. Hoy Paramount ha presentado el primer e inquietante tráiler de 'Pet Sematary', basada en la popular novela de terror, ya adaptada al cine en 1989 por Mary Lambert; en España la conocemos como 'Cementario viviente'.

Como sabrás, la historia del clásico original, publicado en 1983, se centra en un lugar especial donde unos niños pueden enterrar a sus mascotas, y los cuerpos vuelven a la vida. Claro, a partir de cierto momento, las cosas empiezan a descontrolarse... Jason Clarke, Amy Seimetz y John Lithgow encabezan el reparto de esta nueva versión.

Louis Creed (Jason Clarke) se muda con su mujer Rachel (Amy Seimetz) y sus dos hijos pequeños, de Boston a un pueblo de Maine, y descubre que cerca del nuevo hogar de la familia hay un misterioso terreno escondido entre los árboles. Cuando la familia sufre una pérdida, Louis acude a su nuevo vecino Jud Crandall (John Lithgow) en busca de ayuda, provocando una cadena de acontecimientos que desatará un inmenso mal de horribles consecuencias...

La moderna 'Pet Sematary' ha sido dirigida por Kevin Kolsch y Dennis Widmyer, responsables de 'Starry Eyes' (2014). Se estrena en cines el 5 de abril.

Los fans de Stephen King están de enhorabuena, desde que 'It' arrasó en taquilla, no dejan de llegar películas y series basadas en las obras del escritor. Recordemos que se está rodando 'It: Capítulo 2' y este mes llega a España 'Castle Rock', una antología inspirada por personajes e historias de King.