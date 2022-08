Primer tráiler de 'Imperio de la Luz': lo nuevo de Sam Mendes con Olivia Colman promete una conmovedora historia sobre cine, amor y racismo

Olivia Colman y Micheal Ward emergen de la oscuridad de su pasado para encontrar el amor en las brillantes luces de un cine inglés junto al mar en el hermoso tráiler de 'Imperio de la luz' (Empire of Light, 2022) del director Sam Mendes, que se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Toronto. Ambientada en una ciudad inglesa junto al mar en la década de 1980, también está protagonizada por Colin Firth.

Tras '1917', su director regresa con más hambre de Óscar que nunca.

"Películas. Son solo cuadros estáticos, con oscuridad en el medio”, dice el personaje del operador del proyector de Toby Jones en un momento de voz en off , de momento la única información de marketing, que aún no revela mucho sobre la trama secreta de la película. "Pero hay un pequeño defecto en tu nervio óptico. Entonces, si ejecuto la película a 24 cuadros por segundo, crea una ilusión de movimiento, una ilusión de vida. Para que no veas la oscuridad. Allá afuera, solo ven un haz de luz. Y nada sucede sin luz”. continúa.

Las luces brillantes y la marquesina iluminada de la antigua sala de cine, enmarcadas por el director de fotografía Roger Deakins, se intercalan todo el tiempo con tomas de Colman, cuyo personaje de trabajadora de sala de cine, Hilary, esconde un pasado problemático, encontrando un incipiente y un romance tabú con Stephen, un nuevo empleado interpretado por Ward que se enfrentó al racismo en la década de 1980 en Gran Bretaña.

Mendes escribió el guión original, marcando su primera aparición en solitario como guionista. El reparto también cuenta con Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke y Toby Jones, quien interpreta a un proyeccionista de cine. 'Imperio d ela luz' de Searchlight Pictures, es la continuación de Mendes de su drama ganador del Oscar, 1917, se estrenará en los cines de EE. UU. el 9 de diciembre.