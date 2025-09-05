HOY SE HABLA DE

El primer tráiler de 'Monstruo: La historia de Ed Gein' es espeluznante. Charlie Hunnam encarna al asesino que inspiró 'Psicosis' en el true crime de Netflix

El 3 de octubre llegará la nueva temporada de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan

Efectivamente, se me han puesto los pelos como escarpias después de ver el primer tráiler de 'Monstruo: La historia de Ed Gein'. Sencillo, sin mucha fanfarria pero tremendamente efectivo en lo que nos acercamos a la casa de los horrores junto a la policía, atónita por lo que está encontrando.

El 3 de octubre será cuando Netflix estrene la temporada 3 de la antología criminal creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. En esta ocasión vamos a ver el caso de Ed Gein, el asesino que inspiró algunos de los psicópatas más icónicos del cine como Leatherface de 'La matanza de Texas', Norman Bates de 'Psicosis' y Buffalo Bill de 'El silencio de los corderos'.

El asesino en mayúsculas

«La tesis central de cada temporada es ¿los monstruos nacen o se hacen?» declara Murphy en el comunicado de Netflix, «creo que con el caso de Ed, es un poco de ambas.» Por su parte, el showrunner y guionista (y director de un par de episodios) de la temporada Ian Brennan asegura que la temporada nos va dejar boquiabiertos.

Charlie Hunnam es el encargado de encarnar a Ed Gein. El actor asegura que «va a ser una exploración realmente humana, tierna, inquebrantable y sin tapujos sobre quién era Ed y lo que hizo.»

Junto a él, el reparto principal está formado por Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son. Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert completan el elenco de la serie.

