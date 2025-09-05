El primer tráiler de 'Monstruo: La historia de Ed Gein' es espeluznante. Charlie Hunnam encarna al asesino que inspiró 'Psicosis' en el true crime de Netflix

Efectivamente, se me han puesto los pelos como escarpias después de ver el primer tráiler de 'Monstruo: La historia de Ed Gein'. Sencillo, sin mucha fanfarria pero tremendamente efectivo en lo que nos acercamos a la casa de los horrores junto a la policía, atónita por lo que está encontrando.

El 3 de octubre será cuando Netflix estrene la temporada 3 de la antología criminal creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. En esta ocasión vamos a ver el caso de Ed Gein, el asesino que inspiró algunos de los psicópatas más icónicos del cine como Leatherface de 'La matanza de Texas', Norman Bates de 'Psicosis' y Buffalo Bill de 'El silencio de los corderos'.

El asesino en mayúsculas

«La tesis central de cada temporada es ¿los monstruos nacen o se hacen?» declara Murphy en el comunicado de Netflix, «creo que con el caso de Ed, es un poco de ambas.» Por su parte, el showrunner y guionista (y director de un par de episodios) de la temporada Ian Brennan asegura que la temporada nos va dejar boquiabiertos.

Charlie Hunnam es el encargado de encarnar a Ed Gein. El actor asegura que «va a ser una exploración realmente humana, tierna, inquebrantable y sin tapujos sobre quién era Ed y lo que hizo.»

Junto a él, el reparto principal está formado por Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son. Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert completan el elenco de la serie.

