El primer tráiler de 'Toy Story 5' desvela su tecnológica némesis. Llega el comienzo de una nueva era en la estupenda franquicia de Pixar

Miradas de terror por parte de la pandilla habitual es lo que nos encontramos en el primer tráiler oficial de 'Toy Story 5'. La quinta entrega de las aventuras de Woody, Buzz y compañía se estrenará en los cines de todo el mundo el 19 de junio de 2026, superando los 30 años (sí, somos unos viejos los que vimos la primera en cines) de franquicia.

Un adelanto que, entre otras cosas, desvela lo que parece ser la amenaza a la que se enfrentarán nuestros juguetes favoritos. La tecnología parece haber llegado a las manos de Bonnie en forma de Lilypad, una tablet que amenaza con el ostracismo a los demás. O, al menos, a ponerles las cosas muy difíciles en orden de tener este tiempo de juego.

Tablet Story

Una idea que, desde luego, le interesaba a Andrew Stanton, codirector de la película junto a Kenna Harris. En la rueda de prensa de lanzamiento del tráiler, declararon:

«Ha sido un viaje divertido y conmovedor explorar cómo nuestro equipo favorito de juguetes podría responder al mundo tecnológico actual (...). Ha sido increíble contar con la extraordinaria Greta Lee para dar vida a Lilypad, equilibrando un tono juguetón y antagónico con humor y corazón.»

Así, Greta Lee, la estrella de 'Vidas pasadas' se incorpora al reparto de voces originales de la saga, que seguirá contando con Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie y Tony Hale como Forky, entre otros.

'Toy Story 5' es la primera película de la franquicia (bueno, sin contar spin-offs como el de Buzz Lightyear) que no cuenta con John Lasseter (director de las dos primeras cintas) en su desarrollo. Recordemos que el animador dejó su cargo en Pixar en 2018 para saltar a Skydance Animation, con 'Toy Story 4' siendo la última película de Pixar en la que participó.

