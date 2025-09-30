El thriller que se adelantó a 'Slow Horses' desvela su tráiler. Ruth Wilson y Emma Thompson se topan con toda una conspiración en la nueva serie de Apple TV+

En lo que hemos regresado a la Ciénaga con un nuevo caso para los 'Slow Horses', el autor de las novelas contraataca con una nueva adaptación en Apple TV+. La plataforma ha desvelado el tráiler y la fecha de estreno de 'El misterio de Cemetery Road' (Down Cemetery Road), basado en la novela homónima de Mick Herron.

En concreto, en la primera de las protagonizadas por la detective privada Zoë Boehm, personaje con el que Herron debutó en su bibliografía 7 años antes de contar la saga de Jackson Lamb y compañía. Será Emma Thompson la encargada de dar vida a esta investigadora, con Ruth Wilson dándole la réplica como una vecina de un barrio de Oxford.

Los casos de Zoë Boehm

Con fecha de estreno programada para el 29 de octubre, 'El misterio de Cemetery Road' arranca con la explosión de una casa en un tranquilo barrio y la desaparición de una niña. Obsesionada con encontrarla, Sarah (Wilson) acudirá a Zoë para investigar el caso, sin sospechar que se toparán con toda una compleja conspiración con personas creídas muertas hace mucho.

Junto a Thompson y Wilson, la serie está protagonizada por Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun y Aiysha Hart. Al guion se encuentra Morwenna Banks, veterana en 'Slow Horses', por lo que podemos pensar que estamos de nuevo en buenas manos.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las 13 mejores series de 2025