Tráiler de 'The Dead Don't Die': la película de zombies de Jim Jarmusch tiene uno de los repartos del año

Al fin podemos ver el tráiler de 'The Dead Don’t Die', la nueva película "de género" de Jim Jarmusch, autor que tan buenas críticas cosechó con su estupenda historia de vampiros hastiados en 'Solo los amantes sobreviven'. Como no podía ser de otro modo, el tono parece una burla del abarrotado sub-género protagonizado por estrellas.

Jarmusch of the dead

De todos modos, tratándose de Jarmusch, seguro que no estaremos ante una parodia de las películas de zombies sin más. A lo largo de su personal carrera, Jarmusch ha sabido arrimar el hombro a propuestas más populares, como la película de vampiros ya mencionada o la muy popular 'Ghost Dog, el camino del samurái'. Al igual que en ellas, 'The Dead Don’t Die' parece fusionar Hollywood con los diálogos y el tono de Jarmusch.

Para hacerlo, Jarmusch se ha rodeado de un gran reparto de viejos conocidos formado por Adam Driver, Bill Murray y Tilda Swinton. Por si fuera poco, el resto del elenco está lleno de colaboradores de Jarmusch e iconos del indie como Chloë Sevigny o Steve Buscemi y nombres propios como Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Selena Gomez, Carol Kane, Austin Butler, Luka Sabbat, Por si faltaba alguien más también puedes añadir a Tom Waits.

'The Dead Don´t Die' llegará a los cines el próximo14 de junio y promete ser la experiencia zombie más personal desde los tiempos de 'Shaun of the Dead'.