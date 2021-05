'Venom: Habrá Matanza': todos los guiños del tráiler hacia un posible crossover con Spider-Man y los Vengadores

Son muchos los que llevan meses preguntándose por una posible aparición de Spider-Man en 'Venom: Habrá Matanza', ya que el personaje interpretado por Tom Hardy estaba muy vinculado al universo del trepamuros en los cómics. Eso es algo que se solucionaba con una breve mención de por qué Eddie Brock se había mudado de Nueva York, pero el adelanto de la secuela deja varios guiños que invitan a pensar en una posible aparición del célebre superhéroe.

En concreto, son tres los detalles que invitan a lanzar teorías sobre un posible crossover. Lo más probable es que no sean más que meras menciones para alimentar las esperanzas de los fans sin que luego eso cristalice en nada, pero están ahí y tampoco podemos ignorarlas sin más.

El Daily Bugle

Daily Bugle es el periódico en el que trabajan tanto Eddie Brock como Peter Parker en los cómics. En 'Venom' incluso se hace alusión a un incidente que provocó el despido de Brock del diario de J. Jonah Jameson, un hilo del que Sony podría tirar perfectamente si quiere reunir a estos dos personajes.

Además, en la primera entrega se dejaba caer que el único astronauta superviviente de la misión que trajo a nuestro planeta el Simbionte era John Jameson, mismo nombre que el hijo de J. Jonah en los cómics que desempeñaba una función similar en el mundo de la viñeta. Curiosamente, el diseño de la portada recuerda a la utilizada en la trilogía sobre este superhéroe dirigida por Sam Raimi.

Tampoco conviene olvidar el detalle más escondido en el adelanto de que Los Vengadores parecen ser los protagonistas de otro titular del periódico cuando el personaje interpretado por Stephen Graham agita enfadado las páginas del Daily Bugle. Demasiada coincidencia para que todo sea mera casualidad, sobre todo cuando J. Jonah Jameson justo hizo su triunfal debut en el MCU en 'Spider-Man: Lejos de casa'...

Ravencroft

Mucho se hablado sobre un posible regreso de Andrew Garfield como el trepamuros en 'Spider-Man: No Way Home', pero este detalle apunta a que su vuelta podría tener lugar en 'Venom: Habrá Matanza'.

Y es que no es la primera vez que vemos al Instituto Ravencroft en la gran pantalla, pues esta institución mental para criminales dementes ya aparecía en 'The Amazon Spider-Man 2: El poder de Electro', donde se retuvo durante un tiempo al personaje interpretado por Jaime Foxx, al cual también veremos en 'Spider-Man: No Way Home'

En contra de un posible crossover merece la pena destacar que el Instituto Ravencroft ha aparecido también en cómics de Marvel más allá de Spider-Man y que Matanza estuvo recluido en el mismo, así que puede que simplemente sea un guiño a la obra original.

La araña aplastada

En cierto momento del tráiler vemos cómo el personaje encarnado por Harrelson aplasta una araña tras escuchar cómo pronunciaba la frase "¿A quién dejamos atrás y cómo le dejamos? Esperando en la oscuridad al rescatador que nunca llega". El montaje del tráiler apunta a que se refiere al propio Venom, pero obviamente tenían que elegir a una araña para generar una pequeña duda y que los fans sigan especulando con la posibilidad de que sea en realidad una referencia velada a Spider-Man.

Recordemos que cada vez parece obvio que 'Spider-Man: No Way Home' abordará el mundo de los multiversos, lo cual también abre la posibilidad a un breve crossover con la franquicia 'Venom'. Por mi parte, no lo veo muy probable, pero Sony al menos tenía que jugar con esa idea....