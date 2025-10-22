Con 11 años trabajó con un director experto en thrillers eróticos. Después protagonizó la película más taquillera de la historia

Los últimos repasos que hicimos a los inicios de sus carreras se centraron en actores, por lo que ya iba siendo hora de hacer una parada en el debut en el cine de una aclamada actriz que apenas tenía 11 años cuando rodó su primera aparición reseñable en la gran pantalla en 'Foxes'. Me refiero a Laura Dern.

'Foxes' cuenta la historia de cuatro adolescentes de Los Angeles que alcanzan la mayoría de edad durante los últimos compases de la era disco. Todas ellas vivirán grandes experiencias con los hombres, pero teniendo siempre claro que lo más importante es mantener la lealtad entre ellas.

Se da la casualidad de que 'Foxes' también fue el primer largometraje dirigido por Adrian Lyne, un cineasta principalmente conocido por películas de corte más o menos erótico como '9 semanas y media', 'Atracción fatal', 'Infiel' o la reciente 'Aguas profundas'.

Lo cierto es que Dern ya había tenido apariciones anecdóticas en 'Los traficantes' en 1973 y en 'Alicia ya no vive aquí' en 1974, pero fue en 'Foxes' donde tuvo su primer papel acreditado como Debbie, una niña un tanto repelente que se cuela en una fiesta organizada por las protagonistas de la función.

"Me aterra hacer pruebas"

Entre los personajes principales destaca ver a Jodie Foster, quien años antes también había participado en 'Alicia ya no vive aquí'. Además, Dern recuerda en Fortune la buena experiencia que tuvo con ella en 'Foxes':

Foxes fue mi primer papel oficial. Tuve que hacer una audición, y me aterra hacer pruebas. Conozco a actores que dicen: "¡Me encanta hacer audiciones, es una gran oportunidad!". Yo les digo: "¿Estás loco?". Hice una prueba de cámara con Jodie Foster. Era para el papel de su amiga; tenía 17 o 18 años. Yo solo tenía 11, pero mentí y dije que tenía 14 y que podía "parecer mayor".

Tenía mi altura actual en ese entonces. No era algo popular en la secundaria, ¡pero funcionó para la actuación! Jodie era fantástica. Estudiaba todo el tiempo y hablaba francés con fluidez; ella y su tutor me enseñaron palabrotas. Scott Baio también salió en la película, lo cual fue fantástico.

'Foxes' fue moderadamente bien en taquilla -solamente en Estados Unidos amasó 7,5 millones de dólares- , pero la carrera de Dern todavía tardaría un poco en arrancar. Fue en la segunda mitad de los años 80 cuando empezó a destacar con títulos como 'Máscara' o 'Terciopelo azul', pero la película que lo cambió todo para siempre fue 'Parque Jurásico' en 1993.

Tal fue su éxito que llegó a convertirse en la película más taquillera de la historia, honor que mantuvo hasta la llegada de 'Titanic', pero la carrera de Dern ya estaba totalmente asentada para entonces. Eso sí, todavía tuvo que esperar bastante años hasta que fuese reconocida con el Óscar a la mejor actriz de reparto por su inolvidable interpretación en 'Historia de un matrimonio'.

