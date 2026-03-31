A Clint Eastwood le gustan tanto los helados que se presentó a alcalde para defenderlos en su pueblo: "La cosa se ha descontrolado"

Muchos saben que Clint Eastwood fue alcalde de Carmel, un pueblo situado en el estado de California que cautivó al actor y cineasta durante los años 50 y que siempre ha ocupado un lugar en su corazón. Lo que seguramente la mayoría no sepa fueron sus motivos para hacerlo, donde los helados jugaron un papel fundamental.

Fue el 8 de abril de 1986 cuando el autor de 'Sin perdón' fue elegido como nuevo alcalde, derrotando por una amplía mayoría a su predecesora Charlotte Townsend, pero su desencanto con la gestión del lugar se remonta varios años en el tiempo, pues se había mudado allí a principios de los años 70 e incluso había montado algún pequeño negocio.

Una prohibición muy extraña

Todo se remonta a una ordenanza municipal de 1929, según la cual "se determina que la ciudad de Carmel es, principal, esencial y predominantemente, una ciudad residencial en la que los negocios y el comercio han estado, están y se proponen estar en el futuro subordinados a su carácter residencial". Eso suponía una serie de restricciones muy fuertes que algunos vecinos apoyaban, mientras que para otros era una limitación para el crecimiento de la zona.

Una de esas extrañas limitaciones fue muy comentada cuando en 1985 se negó la apertura de un puesto de helados haciendo alusión a una regulación poco conocida de Carmel que obligaba a que toda la comida para llevar en la ciudad de Carmel debe entregarse en un embalaje seguro con tapa protectora. Vamos, una prohibición implícita de los conos helado.

Entre eso y una serie de limitaciones que le estaban poniendo a la hora de hacer la oficina que él mismo estaba diseñando, Eastwood tomó una decisión inédita: se presentó a alcalde cuando apenas quedaban unos momentos para que se cerrara el plazo. La campaña contra Townsend estuvo marcada para Eastwood por las acusaciones recibidas de pensar únicamente en el beneficio de los negocios, y a ella no le ayudó nada defender a capa y espada la prohibición de la venta y consumo de helados para evitar que se cayeran al suelo y lo dejasen pegajoso. Al final, la victoria de Eastwood fue aplastante: 2,166 votos contra 799 de su contrincante.

Eastwood siguió rodando películas en los años que fue alcalde de Carmel, pero se tomó muy en serio su trabajo, volando desde los sets para asistir a las reuniones semanales del consejo -sí que se abstuvo de acudir a aquellas en las que se tenía que decidir sobre la conveniencia de construir la oficina que quería poner junto a su restaurante Hog's Breath Inn- e incluso escribiendo una columna en el periódico local The Carmel Pine Cone.

Además, Eastwood cumplió su promesa de anular esa extraña prohibición que afectaba a los helados, siendo una de sus primera medidas en el cargo suavizar esa extraña ordenanza. Él mismo confesó En Los Angeles Times que "Es un reto, lo estoy disfrutando. Me gusta intentar cambiar la ciudad para que sea más útil y menos autoritaria".

Tal fue el furor con la llegada de Eastwood al cargo que se empezaron a vender artículos de merchadising con su imagen, generando ingresos por decenas de miles de dólares. La leyenda de Hollywood lo apoyó inicialmente, pero acabó arrepintiéndose: "Al principio parecía una buena idea donar dinero al Centro Juvenil, pero la cosa se ha descontrolado: la gente se está demandando entre sí por el uso del nombre Clintville".

El propio Eastwood resumía las pequeñas tensiones que hay en el cargo como gajes del oficio, ya que "esto no puede ser un concurso de popularidad. Hay que hacer lo que sea mejor para la mayoría de la gente". Tanto es así que decidió no volver a presentarse cuando tuvo claro que ya había aportado todo lo que podía y que era mejor que dedicase a su familia el tiempo libre lejos de los sets

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