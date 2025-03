Actor de 'Separación' cuenta cómo ha sido hacer uno de los triángulos amorosos más raros de la televisión. "Nunca me habían pedido algo así"

El penúltimo capítulo de 'Separación' sigue aún dando vueltas en la cabeza de los espectadores. Con tramas tan crípticas como siempre y la vida de los Outies cada vez entrelazándose más con las de los Innies, alguien que tenía mucho que perder era el normalmente confiado Dylan G., quién alcanza aquí el clímax de una trama romántica que le metíaa en un lío consigo mismo en el exterior, y que nos deja a la espera de un episodio final que parece indicar su fin definitivo.

Es sin duda una carga dramática importante a la que se ha tenido que enfrentar Zach Cherry, actor de secundarios que hasta ahora no se había topado con nada parecido en su carrera. En una entrevista con Vulture, ha contado lo estimulante que le fue formar parte de una trama así.

"Hizo las escenas del Innie especialmente interesante, pero era esta combinación extraña de energía de primera cita, pero también sabiendo que esta persona está casada contigo, así que hay un nivel de comfort debajo de los nervios. Fue muy divertido averiguar cómo resolver esas escenas con Merritt. Se sentía como un arco de primer amor. Claro que, por supuesto, descubre que no va a ir como él creía que iría. Es algo muy común en experiencias de primer amor. Desarrollas una fantasía de lo que podría pasar, y luego acabas no estando con esa persona para siempre. Él acaba teniendo ese cruel descubrimiento y experiencia, aunque no del mismo modo, y es algo muy único de nuestra serie."

Meterse en un trío romático consigo mismo no es la única cosa que le han pedido a Cherry por primera vez. También le preguntaron por la escena del beso con su compañera de escena Merritt Wever, algo que le intimidaba mucho ya que está fuera de su registro habitual. "Vengo principalmente del sketch y de la comedia de improvisación así que no me han pedido necesariamente este tipo de historias en mi carrera. (Merritt) es una actriz tan increíble que tuve que decirme a mí mismo: 'venga tío, ¡no la cagues!' Pero ella es increíble, y me hizo sentir muy cómodo desde que la conocí."

Con una carrera relativamente joven (sus primeros papeles fueron en la década pasada) Cherry ha conseguido ir metiendo cabeza poco a poco en grandes producciones. En 'Spider-Man: Homecoming' aparece en los créditos como "vendedor callejero". Su importancia fue escalando en televisión, donde encontró roles más recurrentes como Ethan en 'You' o Woody Thomas en 'Fallout'. Además de permitirle seguir exprimiendo su faceta cómica y ampliar su registro, 'Separación' es hasta ahora el rol más grande de su carrera, por lo que seguramente sigamos teniéndolo muy presente en la pequeña pantalla.

