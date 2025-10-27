Adam Driver confiesa por qué protagonizó una de las películas de ciencia ficción más infravaloradas de la década: “Me pareció algo único”

Como decía Pazos en 'Airbag', "el concepto es el concepto". En ocasiones, un actor de primera línea como Adam Driver no necesita más que una premisa interesante —y, claro, que "mole"— para embarcarse en un proyecto, y el caso de la infravaloradísima aventura de ciencia ficción '65' lo deja claro cristalino, porque a ver quién en su sano juicio puede resistirse a protagonizar una ensalada de tiros y supervivencia con criaturas prehistóricas de por medio.

Dinosaurios, what else?

Durante una entrevista con Collider, Driver, que nos ha dado recientemente un disgusto al hablar sobre la película de 'Star Wars' 'The Hunt for Ben Solo', descartada por Disney tras leer el guión finalizado, confesó que la combinación de dinosaurios, pistolas láser y naves espaciales fue casi tan determinante como el trasfondo dramático del relato.

“Había dinosaurios, pistolas láser y naves espaciales estrellándose, y no parecía algo muy común que te pidieran hacer eso, pero además, todo eso es casi secundario respecto a que en realidad es una película de padre e hija.

Por supuesto, el cariz paternofilial de la historia de '65', en la que que un piloto se estrella en la Tierra hace 65 millones de años junto a una única superviviente con quien deberá sobrevivir a los lagartos gigantes y otros bichos varios, ayudó a que el actor aceptase el rol.

“La idea de que tratara sobre dos personas de orígenes completamente distintos enfrentándose a una amenaza obvia para la que nadie tenía un precedente, y que a través de eso se convirtieran en una familia elegida unidas por el duelo común. Y él negándolo, porque todo lo que ve en ella le recuerda a su propia hija, y reprimiendo ese sentimiento tanto como puede, hasta que ya no pueden hacerlo más. Me pareció algo único de hacer en una película de gran escala como esta”.

Pero, en última instancia, su amor por 'Parque Jurásico' y la oportunidad de pelear con un T-Rex en la gran pantalla le hicieron firmar el contrato sin pensárselo dos veces.

“Después del T. Rex, ya no me importaba nada. Era como: ‘¿A quién quieres que interprete? Claro, suena interesante, mientras pueda pelear contra un T. Rex y disparar una pistola láser’. Quiero decir, Jurassic Park, para mí —la primera—, verla en el cine fue un momento fundamental, y, ya sabes, son dinosaurios y T. Rex, es una puta maravilla”.

Todos somos Adam Driver.

