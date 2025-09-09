Adiós al Dwayne Johnson que conocíamos. El actor volverá a transformarse para dar vida a un hombre de 70 años tras arrasar en Venecia

Quién nos iba a decir hace un año, cuando Dwayne Johnson estrenaba 'Red One', su penúltimo largometraje de ficción hasta la fecha, que el wrestler reconvertido a actor terminaría cerrando el curso cinematográfico 2025 como uno de los firmes candidatos a, al menos, figurar entre los candidatos a hacerse con el Óscar a la mejor interpretación principal.

Se acabó el pollo

La ovación de dieciséis minutos que recibió en Venecia 'The Smashing Machine' y el premio a la mejor dirección que ha alzado su máximo responsable Bennie Safdie han puesto todas las miradas sobre el biopic centrado en el luchador de UFC Mark Kerr y sobre un Johnson que parece haberle cogido el gusto a esto de los papeles que se salen de su zona de confort... o más bien de encasillamiento.

Si digo esto es porque el bueno de Dwayne ha explicado durante una charla retrospectiva sobre su carrera en el Toronto Film Festival que Safdie le hizo un pitch sobre un proyecto de largometraje titulado 'Lizard Man', ofreciéndole el papel de Chicken Man—así se llama el personaje—; un hombre septuagenario cuya mejor amiga es una gallina de también 70 años. No se lo pensó dos veces.

“Benny me lo propuso después, y tras unos 45 minutos, cuando terminó de presentarlo, le dije: ‘Yo soy tu Chicken Man’”.

Pero ojo, porque para dar vida a Chicken Man Johnson tendrá que perder una buena cantidad de peso, incluyendo los 14 kilos de músculo que ganó para 'The Smashing Machine' y de los que ya se ha deshecho.

“Aún me queda un largo camino por recorrer. Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de transformarme de nuevo, como pude hacerlo en Smashing Machine. [Eso significa] comer menos pollo”.

'Lizard Man' es una adaptación de la novela de Daniel Pinkwater, y su historia versa sobre lo siguiente, tal y como recogen en Deadline:

"Cuando un chico dejado a su aire tropieza con una misteriosa emisión nocturna secreta en la que lagartos tocan una música de otro mundo, se abre de par en par una puerta oculta hacia lo extraordinario. Su búsqueda de respuestas le conduce hasta el excéntrico y entrañable Chicken Man y su adorada compañera, una gallina de 70 años llamada Claudia, dos almas afines que también han vislumbrado lo imposible. Unidos por esta visión compartida, se embarcan en una aventura que empieza como la caza de una sociedad secreta, pero que acaba floreciendo en algo mucho mayor: un viaje a través de mundos invisibles, armonías inesperadas y el vínculo irrompible entre almas perdidas que descubren la magia no solo en lo que encuentran, sino también el uno en el otro".

Toda la curiosidad del mundo por ver qué termina saliendo de aquí.

Vía | Variety

