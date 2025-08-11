Hoy en Prime Video, la película más vista de la historia de Amazon con 50 millones de visualizaciones en 4 días

Las plataformas de streaming no son demasiado amigas de dar datos concretos de audiencia sobre sus producciones originales. La que más da es Netflix, pero ofrece una visión parcial de esa información, mientras que el resto se limita a anunciarlos cuanto pueden sacar pecho de que han tenido algún gran éxito. Eso fue lo que hizo Prime Video hace apenas unos meses cuando 'Red One' arrasó con todo en la plataforma de Amazon.

Protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans, 'Red One' cuenta cómo el jefe de seguridad del Polo Norte tiene que hacer equipo con un cazarrecompensas de baja estopa para tanto rescatar a Papá Noel como para salvar la Navidad. Vamos, una comedia de acción y fantasía muy encaminada a verse durante un momento concreto del año.

Fracaso en cines, exitazo en streaming

Tras un paso por cines que solamente puede etiquetarse como un fracaso -costó 250 millones de dólares y solamente recaudó 185-, 'Red One' llegó a Prime Video el 12 de diciembre de 2024. La estrategia por parte de Amazon era clara (exprimir al máximo la película por la llegada de las Navidades) y la jugada les salió redonda, pues arrasó con 50 millones de visualizaciones en apenas 4 días.

Según aclaró recientemente Deadline, 'Red One' sigue siendo la película más vista de la historia de Prime Video, pero no hay datos de visualizaciones más allá de las que tuvo durante esos cuatro días. Lo que sí se sabe es que la segunda posición la ocupa 'El contable 2' con 80 millones de visualizaciones en 28 días, siendo evidente que el largometraje dirigido por Jake Kasdan ha superado con creces esa cifra. No obstante, Amazon no ha querido dar más información al respecto.

A todo eso hay que sumarle que es posible que 'Red One' se convierta en un éxito recurrente para la plataforma de Amazon. Solamente nos queda esperar hasta estas próximas Navidades para ver si su éxito fue una cosa puntual o si Prime Video ha encontrado en ella una película a la que el público vuelva cada año.

