Al Pacino se despide de su compañera y amiga Diane Keaton con un emotivo homenaje: "Me trajo felicidad y también influyó en el rumbo de mi vida"

Han pasado unos días, pero muchos seguimos procesando la noticia del fallecimiento de Diane Keaton, que ha conmocionado a Hollywood y al público que la admiró durante más de cinco décadas de carrera. La actriz, ganadora del Oscar y musa de cineastas como Woody Allen o Francis Ford Coppola, murió el sábado en Los Ángeles a los 79 años.

Y su legado, que abarca desde clásicos como 'El padrino' hasta comedias románticas o títulos como 'Annie Hall', que definieron una época, deja una huella imborrable.

El adiós de Al Pacino

Entre las múltiples voces que han rendido homenaje a Keaton, destaca la de Al Pacino, su compañero en pantalla y también expareja, que compartió con Deadline un emotivo mensaje desde París, donde se encuentra rodando con Luc Besson.

"Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de Diane Keaton. Cuando escuché la noticia, me conmocionó. Diane era mi compañera, mi amiga, alguien que me trajo felicidad y que en más de una ocasión influyó en el rumbo de mi vida. Aunque han pasado más de treinta años desde que estuvimos juntos, los recuerdos siguen vivos, y con su partida, han regresado con una fuerza tan dolorosa como conmovedora"

El actor recordó la energía inagotable de Keaton, su magnetismo en pantalla y su espíritu libre:

"Vivía sin límites, y todo lo que tocaba transmitía su energía inconfundible. Abrió puertas a otros, inspiró a generaciones y encarnó un don único que irradiaba a través de su trabajo y su vida"

Pacino compartió con ella momentos memorables dentro y fuera del set de 'El padrino' y la describió como una artista irrepetible.

"En la pantalla, era magnética: relámpago y encanto, huracán y ternura. Era una maravilla. Actuar era su arte, pero era solo una de las muchas maneras en que expresaba su imaginación y creatividad"

La familia Keaton también emitió un comunicado en el que agradeció las muestras de afecto recibidas y reveló la causa del fallecimiento: "La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, que falleció de neumonía el 11 de octubre".

También sugirieron una forma muy especial de rendirle homenaje: "Amaba a sus animales y ayudaba a las personas sin hogar, así que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y que se valoraría mucho".

Keaton, además de actriz y directora, fue una apasionada defensora de la preservación arquitectónica y una amante de los animales. Y su pérdida deja un vacío profundo en el cine y en la comunidad artística. "La gente la extrañará, pero sobre todo, la recordarán", concluyó Pacino. "Dejó una huella imborrable. Fue imparable, resiliente y, sobre todo, profundamente humana. Siempre la recordaré. Podía volar, y en mi corazón, siempre lo hará".

