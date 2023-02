"Algunas cosas necesitan cambiarse". El actor de M.O.D.O.K. responde al aluvión de críticas que está recibiendo 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'

Si habéis leído mi reseña de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' sabréis que, sin esperar prácticamente nada de ella, terminé encontrando un par de horas de diversión sin cortapisas que Marvel Studios llevaba sin darme desde el inicio de su, hasta el momento, farragosa Saga del Multiverso. Pero entre los muchos motivos que me han hecho ensalzar su propuesta en clave de aventura clásica a lo Weird Science, se coló un aspecto concreto que me horrorizó —y no sólo estéticamente—.

El horror sí tiene nombre

Este no es otro que el M.O.D.O.K. que se sacaron de la manga el director Peyton Reed, el guionista Jef Loveness y un Paul Rudd especialmente involucrado en el proceso creativo de los filmes del Hombre Hormiga; una visión que no hace justicia a la grotesca y generalmente terrorífica creación de Stan Lee y Jack Kirby.

Además de su espantoso aspecto en términos de diseño de producción y ejecución —llevarle a la imagen real sin apostar 100% por el CGI es una maniobra casi suicida—, si algo ha generado especialmente rechazo por la máquina de matar marvelita ha sido su concepción como personaje, que ha optado por reciclar al Darren de la 'Ant-Man' original y convertirle en una especie de alivio cómico —pero sólo a medias—.

Por supuesto, las críticas hacia el arco de M.O.D.O.K. y las mofas respecto a su apariencia no se han hecho esperar, pero Corey Stoll, la cabeza el hombre tras el villano, ha defendido en Variety tanto al personaje como al equipo responsable de su salto al live action.

"Todo el mundo está intentando dar el salto de la imagen bidimensional y estática de las páginas a la acción real, y algunas cosas necesitan cambiarse. Jeff Loveness, que escribió el guión, y Peyton [Reed] y Paul [Rudd] tomaron una decisión muy fuerte para retconear [reinterpretar material original] —¿Es esa la palabra?— esta nueva razón de ser para M.O.D.O.K. Creo que funciona de verdad. Sin duda funciona en el contexto del arco de Darren".

¿Está Stoll defendiendo lo indefendible? Probablemente. Por lo pronto, sólo nos queda cruzar los dedos para que la trama multiversal de la nueva saga del MCU nos permita ver un M.O.D.O.K. en condiciones en algún momento. Si no, siempre nos quedará la divertidísima serie animada de Hulu para disfrutar de la vis cómica del organismo mecanizado diseñado sólo para matar.