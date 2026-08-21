Anne Hathaway: "Siento que las películas donde matan perros deberían ser declaradas automáticamente no apta para niños"

Atento al debate presentado hace unos días por Anne Hathaway, una actriz muy activa este verano por los estrenos de 'La Odisea' y 'El final de Oak Street': "Siento que las películas donde matan perros deberían ser declaradas automáticamente no apta para niños". Declaraciones un tanto contundentes, ¿verdad? Lo cierto es que la opinión vertida por la estrella de Hollywood tiene una base de reflexión bastante curiosa.





Y es que, según contó en una charla con Conplex recogida por, entre otros, Variety, hay un sector de la audiencia que va al cine con cierta preocupación en torno al futuro que pueda tener el animal en la historia, hasta el punto de que algunos espectadores confiesan que no disfrutan plenamente de la película si intuyen que el perro podría sufrir algún daño: "Alguien me dijo: '¿Puedes simplemente decirle al público que todo va a salir bien?'. Y es como: 'Tal vez puede que esa no sea una de ellas. No os preocupéis'", dijo.

"Creo que todo el mundo está muy traumatizado por John Wick"

"No importa si hay palabrotas o violencia: si muere un perro, clasificación R... Creo que todo el mundo está muy traumatizado por John Wick, porque he estado viendo comentarios [sobre nuestra película] como: 'Más les vale no matar al perro'. Y yo me quedo en plan: '¿Qué películas hay por ahí matando perros para que todo el mundo tenga tanto miedo de que lo hagamos tan a la ligera ahora?'", continuó hablando sobre este tema en un evidente tono de broma. Pero claro, el debate ya está servido.

Y lo sorprendente es que en redes sociales puedes encontrar más de una respuesta de gente afirmando que optaría por no ir a ver una película si tiene certezas de que vamos a ver morir a un can u otro animal. ¿Debería incluirse una advertencia de posibles traumas animales? Bueno, ya existe algo parecido en los sistemas de clasificación de contenidos. Sería ir más allá ahora. Y es que, tras más de un siglo de historia del celuloide, hemos visto incontables largometrajes donde mueren perros y que, debemos reconocerlo, han generado un impacto emocional devastador. Pero esto, como todo, depende de cómo este escrito y rodado. ¡Uno no llora con cualquier cosa!

Recuerdas que aún puedes disfrutar de Anne Hathaway en la gran pantalla tanto en 'La Odisea', que acaba de superar a 'Deadpool & Wolverine' como la película no apta para menores de edad maś taquillera de todos los tiempos, como en 'El final de Oak Street', una cinta con aroma a clásico de los 80 que está gustando mucho y que se configura como una de las grandes sorpresas de este verano. ¿Has visto alguna de ellas? ¿Las dos?

Imagen | 'Soy Leyenda' / 'El final de Oak Street'

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