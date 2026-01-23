Antonio Banderas, sobre su relación tóxica con Hollywood y cómo le provocó un ataque al corazón: "Me voy a vengar haciendo mucho dinero"

Antonio Banderas es uno de los actores españolas más internacionales de todos los tiempos. A lo largo de su carrera ha hecho multitud de películas en Hollywood, pero en 2017 sufrió un ataque al corazón, lo cual le llevó a replantearse por completo toda su vida. Desde entonces parece disfrutar más del teatro, pero lo cierto es que se sigue haciendo mucho cine, pero con una forma de abordarlo muy diferente a la de entonces, pues él mismo reconoce en Ac2ality que "Hollywood es muy difícil y terminas arruinándote moralmente".

"Me importaba una mierda todo"

El protagonista de la mítica 'La máscara del zorro' recuerda allí que "en algún momento incluso pensé en la retirada" tras su ataque al corazón, pero finalmente optó por seguir adelante y hacer otros cambios en su vida. Uno de ellos su relación con Hollywood, del que comenta lo siguiente:

El mundo en el que yo estaba metido era increíblemente competitivo, y sigue siéndolo. Hollywood es muy difícil y terminas arruinándote moralmente. Hay un momento en el que dices que no me están ofreciendo nada bueno. Y entonces me acuerdo de pensar "Pues me voy a vengar haciendo mucho dinero". Si de esto va, a por ello. A saco. Me importaba una mierda todo, pero pagué ese precio.

Eso fue uno de los factores que acabó llevando a ese ataque al corazón: "Eso sucedió a la altura de mi divorcio. Se juntaron muchas cosas. Yo me refugié prácticamente en esa idea. Me refugié en el trabajo. Me hice siete películas seguidas. Sin descanso, sin irme a casa. Iba de hotel en hotel y de avión en avión. Sin parar. Películas rusas que ni he visto, cosas rarísimas. Cuando haces eso, cuando te metes en esa cueva, al final te llevas un bofetón. Y a mí me lo dio muy bien dado la vida, porq"ue me podía haber matado".

Él mismo reflexiona al respecto señalando que "hay gente que caen fulminados y se han muerto. Yo tuve suerte para poder reaccionar. Fue una bendición, como una alerta que me dijeron "¿Pero qué haces, gilipollas?". Un tortazo que me hizo reflexionar, ver la verdad y comprarme un teatro, del que disfruto mucho".

Su última gran apuesta teatral es la adaptación de 'Godspell', un musical de Stephen Schwartz basado en el Evangelio de San Mateo. Esta misma semana llegó a Madrid tras su exitoso paso por Málaga.

Eso sí, Banderas sigue en activo en la gran pantalla y tiene hasta cinco largometrajes en diferentes fases de desarrollo. Además, el año pasado pudimos verle dando vida a un villano de los más peculiar en la simpática 'Paddington: Aventura en la selva' o haciendo de marido de Nicole Kidman en 'Babygirl'.

