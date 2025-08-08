Audrey Hepburn sólo hizo un western porque odió la experiencia: sufrió un terrible accidente con trágicas consecuencias

La legendaria Audrey Hepburn es una de las actrices más queridas de todos los tiempos, hasta el punto de que aún hoy hay gente que compra cuadros o ilustraciones centrados en su figura. Lo que algunos quizá no recuerden es que solamente participó en un western en todo su carrera, pero es que la experiencia fue tan traumática que no cuesta entender por qué no se dejó ver en ninguna otra película del oeste.

El western en cuestión es 'Los que no perdonan', largometraje dirigido por John Huston a partir de una novela de Alan Le May que llegó a los cines en 1960. Eso sí, perfectamente podría haber acabado cancelado o con el fichaje de otra actriz para sustituir a Hepburn a mitad de rodaje, ya que sufrió un terrible accidente que la llevó a estar 6 semanas hospitalizada y a sufrir un aborto.

Una profesional

Hepburn estaba preparando una escena cuando se cayó del caballo en el que estaba montada y se rompió la espalda. Se la llevaron inmediatamente del set y el rodaje se suspendió durante varios meses hasta que estuvo lista para volver. Lo cierto es que después la actriz no quiso saber nada de 'Los que no perdonan', pero en su momento fue una profesional y regresó para acabarla. Eso sí, lo hizo con una faja ortopédica como medida de protección que llevó a que se tuviera que rediseñar su vestuario para que pasara desapercibida.

'Los que no perdonan' no funcionó todo lo bien que se esperaba de ella en taquilla, siendo además la última película de HHL, la productora que Burt Lancaster, también protagonista masculino de la función, tenía junto a Harold Hecht y James Hill.

Por su parte, Hepburn se tomó un descanso como actriz tras la finalización del rodaje de 'Los que no se perdonan'. Uno de los principales motivos es que volvió a quedarse embarazada de su por aquel entonces marido Mel Ferrer -ella misma dejó claro en varias ocasiones que "siempre había querido ser madre"-. Una vez repuesta, volvió al trabajo y lideró 'Desayuno con diamantes', el título más recordado de toda su filmografía.

Os aviso de que 'Los que no perdonan' está disponible en streaming por si os habéis quedado con ganas de (volver a) verla. La encontraréis tanto en el catálogo de Filmin como de MGM+.

