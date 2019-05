Bill Murray confirma que está dispuesto a participar en 'Cazafantasmas 3' tras años renegando de la secuela

Tras décadas de negativas y rechazos, de sueños (de fans) rotos y de marear la perdiz, parece que Bill Murray está dispuesto a ceder y tener un gesto de buena voluntad (y mejor salario, suponemos) y aparecer en la confirmada y muy esperada secuela de Jason Reitman, 'Cazafantasmas 3'.

El viejo Bill

Bill Murray se desligó de la franquicia tras la fría, por no decir mala, acogida de la secuela de 'Cazafantasmas', dejando prácticamente imposible su continuidad como Peter Venkman, el cínico y seductor miembro del equipo anti-fantasmas.

Pero, amigos, durante las últimas horas en el soleado ambiente de Cannes donde se encuentra presentando la película inaugural, Murray se ha dejado querer. Se ha mostrado agradecido con la película que pagó la educación de su hijo y deja la puerta más que abierta a su participación en la próxima película:

"Esta franquicia pagó la universidad de mi hijo. Hicimos esta cosa. Nosotros somos sus cuidadores. Es algo muy grande y una película muy divertida de hacer. Es una película de verdad con algunas cosas realmente divertidas”. También destacó que su conexión con la franquicia estaba determinada por su relación con los actores en de la película original. "Son personas maravillosas", dijo. "Danny [Ackroyd], Ernie [Hudson], Harold [Ramis], Rick Moranis, Annie Potts, son personas geniales con carreras geniales. Tratan bien a las personas. Realmente entienden lo que es ser un actor de cine. Era una colaboración completa”.

También deja claro que el problema está en el estudio: “La relación que tengo con gente no es necesariamente la misma que tengo con Sony", dijo. "Durante años, dijeron, 'No podemos hacer otra película porque Bill Murray no cambiará lo que dijo en 1984’. “No, nunca lo hice. ¿Y sabes qué? Hicieron otra película".

Decidió aparecer en la ‘Cazafantasmas’ de Paul Feig por su amistad con Kate McKinnon y Melissa McCarthy, quienes comparten las raíces del actor en ‘Saturday Night Live’ e hicieron un salto similar a proyectos de estudio. "Estaba en esa película solo porque me lo pidieron, y sabía que si decía que no, estaba diciendo que no apoyaba esa película", dijo. "Me sentía como, ok, los voy a apoyar porque los apoyo como personas. Así que hice eso y también haría lo siguiente”.