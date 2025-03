Bill Murray pudo haber trabajado en una de las mejores películas de Clint Eastwood y la rechazó. Ahora se arrepiente, claro

A sus 74 años y después de hacer un centenar de papeles entre cine y televisión, Bill Murray ya tiene poco de lo que arrepentirse (exclusivamente en cuanto a lo laboral, claro). Siempre será el mítico actor de 'Atrapado en el tiempo', 'Cazafantasmas', 'Lost in translation' o 'Moonrise kingdom', pero pese a todo hay una espinita clavada de la que parece que ya nunca podrá resarcirse: trabajar a las órdenes de uno de los mejores directores de la historia del cine.

Este, madera, Murray

Según ha revelado en el podcast de Howard Stern, su sueño era estar en una película de Clint Eastwood... y estuvo a punto de conseguirlo. "Veía las películas de entonces de Eastwood, como 'Un botín de 500.000 dólares' o las que estuviera haciendo, y pensaba: 'Su compañero es asesinado, y él le venga, pero antes el compañero tiene un gran papel, una buenísima escena de muerte'", ha contado. Y claro, forzó su oportunidad.

Decidí llamar a ese tío. Le llamé de la nada, y me dijo "¿Querrías volver a hacer una película del ejército?". Yo acababa de hacer 'El pelotón chiflado' y él tenía una gran idea para una película sobre la Marina. Y cuando me lo preguntó, yo dije, joder, "¿Me gustaría ser como Abbott y Costello? ¿Tengo que hacer películas militares?" y le respondí, "Bueno, Dios, creo que no debería".

Esa película acabó transformándose en la mítica 'El sargento de hierro', y Murray aún se está dando cabezazos en la pared por despreciar la oportunidad de salir ahí. "No haberla hecho es una de las cosas de las que más me arrepiento. Era una película a gran escala y habría tenido una gran... Bueno, no sé si sería una gran escena de muerte, aquella era más bien una comedia, pero era genial. Tuvo acceso a barcos de la II Guerra Mundial y podría haber hecho una flota, era bastante increíble", afirma.

Hay un final a la historia, conste. Y es que Murray finalmente se volvió a encontrar con Eastwood y le dijo "Lo siento, ojalá la hubiera hecho, Clint. Lo siento de verdad". Según afirma, él ya lo había superado. "Es un tío muy resiliente", asegura. Los rumores dicen que después de 'Jurado número 2', Eastwood aún quiere dirigir otra película más a sus 94 años así que quién sabe. ¡Lo mismo hay una última posibilidad para Murray!

