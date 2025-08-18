Bob Odenkirk no quería hacer 'Nadie 2' a cualquier precio y puso una condición muy razonable: "No dejaba de preguntarme por qué a la gente le gustó tanto la primera"

Las secuelas son uno de los recursos más recurrentes en la industria de Hollywood. Cada vez que una película conecta con el público, los estudios ven la oportunidad de alargar ese éxito y muchas veces apuestan por darle una continuación, con la esperanza de repetir o incluso superar los resultados. Y cuando se trata de producciones de bajo presupuesto que logran un buen rendimiento en taquilla, la tentación es todavía mayor. Porque la inversión es menor y el potencial de beneficios mucho mayor. Eso fue lo que ocurrió con 'Nadie' en 2021, una película de acción que, con apenas 16 millones de dólares de presupuesto, recaudó 57 millones en plena pandemia.

En ella Bob Odenkirk sorprendió al público con su interpretación de Hutch Mansell, un hombre atrapado entre la monotonía doméstica y un violento pasado que le acecha. El resultado fue un pequeño fenómeno y pronto se puso en marcha una secuela.

Sin embargo, Odenkirk no quiso repetir en el papel solo por la presión de la industria. Desde el principio dejó claro que solo aceptaría hacer la secuela si encontraba una buena razón narrativa, más allá de subir el nivel de tiroteos y peleas en pantalla. El propio actor lo resumió así en una entrevista en The Hollywood Reporter:

“Jugamos con diferentes historias para 'Nadie 2' y fue difícil encontrar una que encajara. No dejaba de preguntarme: '¿Cuál es la verdadera razón por la que a la gente le gustó tanto la primera? ¿Cuál es?’”.

Con esa premisa, Odenkirk y el guionista Derek Kolstad se tomaron su tiempo para diseccionar lo que funcionó del largometraje original y cómo podían darle un sentido a la secuela. El resultado no solo es una nueva película de acción, sino también una continuación fantástica con identidad propia y mucha adrenalina.

Más allá de la acción

Lejos de conformarse con hacer incluir más intensidad en las escenas de acción, Odenkirk quiso reforzar el corazón de la película, que en realidad está en la dinámica familiar entre los personajes. La idea, según el propio actor, era mostrar que Hutch Mansell es un personaje interesante, no solo porque puede despachar a cualquier enemigo con mucha eficacia, sino porque lo hace mientras lidia con su deseo de proteger a los suyos.

“Hubo muchas idas y venidas, muchos bocetos e incluso muchos guiones. Derek Kolstad y yo hablamos durante todo el proceso, y de repente, Universal dijo: ‘Vale, lo haremos’. Y nosotros dijimos: ‘Bueno, aún no tenemos el guion completamente definido’. (…) Al final llegamos a un guion que me pareció bueno”.

Ese nivel de exigencia fue clave para que la secuela no se convirtiera en un simple ejercicio de repetición. De hecho, asegurar una continuación sólida permitió que 'Nadie 2' mantuviera el mismo equilibrio de acción y drama familiar que convirtió a la primera en un éxito.

