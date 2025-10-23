Ni Bond, ni serie: así fue como Pierce Brosnan perdió dos papeles en una misma jugada que solo el destino podría haber planeado

Detrás del personaje de James Bond hay un montón de mitos y anécdotas que los fans del personaje saben a la perfección, sin embargo, las vivencias que rodean a los actores que le dieron vida en el cine son casi tan impresionantes como su papel en pantalla, como aquella ocasión en la que todo parecía preparado para que Pierce Brosnan fuera James Bond, pero el destino lo dejó sin el papel del agente... y sin trabajo en la televisión.

Corría la década de los ochenta cuando Brosnan había alcanzado notoriedad gracias al papel protagonista en la serie de televisión 'Remington Steele' emitida por NBC, donde había llamado la atención al proyectar una imagen que muchos consideraban muy en línea con la del agente británico glamuroso.

Durante ese tiempo, el legendario productor Albert R. Broccoli lo tenía en mente para suceder a Roger Moore como Bond. En ese entonces, Brosnan parecía ser la apuesta perfecta convertirse en James Bond porque la serie 'Remington Steele' había sido cancelada por baja audiencia en 1985.

La decisión de la NBC que cambió todo

Con la vía libre para interpretar a Bond, el nombre de Brosnan comenzó a circular con fuerza en la industria para enfundar el mítico smoking del agente británico, sin embargo, el posible anuncio de su fichaje como el nuevo 007 provocó un aumento repentino del interés en la serie, lo que llevó a la NBC a tomar una decisión drástica: a tres días antes del vencimiento del convenio, ampliaron 60 días el contrato de Brosnan para realizar una temporada adicional de la serie.

Como resultado, los productores de la saga Bond no pudieron contar con él en ese momento, lo que abrió la puerta a Timothy Dalton para protagonizar '007: Alta tensión', además, Broccoli declaró que no quería que Bond fuera identificado con una serie de televisión actual.

Así que mientras Brosnan estaba a punto de convertirse en Bond, el vínculo televisivo lo dejó sin el papel… y sin la serie. Aunque claro, ocho años después llegó su gran oportunidad con 'Goldeneye' para ofrecernos en cuatro películas a uno de los mejores Bond de la historia.

Foto de comicbook.com

