Roger Moore, sobre el verdadero motivo por el que decidió retirarse como James Bond: "Eso resultaba repugnante"

El universo de James Bond pasa por un momento clave, ya que Amazon se hizo con el control exclusivo sobre el personaje y ha decidido confiar su relanzamiento a Denis Villeneuve. Todavía se desconoce quién será el actor que sustituya a Daniel Craig dando vida al famoso espía británico, pero hoy he querido recuperar los motivos por los que Roger Moore decidió cerrar su etapa como el agente 007.

Ya en su momento fue llamativo que Moore fuese elegido para reemplazar a Connery, pues era tres años mayor que el actor escocés. Eso llevo a que tuviese ya 45 años cuando se metió por primera vez en la piel de James Bond en 'Vive y deja morir', por lo que su edad fue algo que siempre se comentó bastante. Obviamente, eso fue agravándose hasta que el propio Moore dijo basta.

Demasiado mayor para estas jovencitas

Fue en 1985 cuando se estrenó 'Panorama para matar', el último largometraje de la saga protagonizado por Moore, quien tenía ya 58 años cuando anuncio su retiro como el agente 007 en diciembre de 1985. De hecho, el actor decidió tomarse un respiro del cine y estuvo varios años alejado de la gran pantalla, pero lo que ahora nos interesa es que su edad fue clave para decidir dejar de ser James Bond.

Una de las particularidades de la saga es que el agente 007 es un imán para las mujeres, lo cual obligó a que Moore tuviese que ligar en pantalla con chicas cada vez más jóvenes. En declaraciones recogidas por Express, el actor dejaba claro que la diferencia de edad se había vuelto algo excesivo:

No era por cuestiones físicas, ya que aún podía jugar al tenis dos horas al día y hacer una hora de ejercicio cada mañana. Físicamente estaba bien, pero mi rostro empezaba a parecer... bueno, las protagonistas eran tan jóvenes que podrían haber sido mis nietas, y eso resultaba repugnante.

De hecho, el propio actor volvió a incidir en ello en una entrevista que concedió a Mirror poco antes de su muerte el 23 de mayo de 2017, pues pensaba que ya era demasiado viejo para "pasar tiempo con mujeres de veintipocos años sin que pareciera raro". Razón no le faltaba.

Moore acabó siendo sustituido por Timothy Dalton, quien acabaría interpretando a James Bond solamente en dos películas: 'Alta tensión' y 'Licencia para matar'.

