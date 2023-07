'El caballero oscuro' salvó a David Dastmalchian. Cómo el actor convenció a Christopher Nolan, se cruzó con la censura y acabó como secundario habitual de Denis Villeneuve

Mañana se cumple el 15º aniversario del estreno en Estados Unidos de 'El caballero oscuro' ('The Dark Knight', 2008). Un gran éxito de crítica y público que ganó 2 Premios Óscar (uno póstumo a la mejor interpretación de reparto para Heath Ledger) y a día de hoy sigue siendo una de las películas mejor valoradas y más influyentes del siglo XXI. Más que una ejemplar adaptación de cómic (conocida como "El Padrino del cine de superhéroes"), es todo un símbolo del cine estadounidense.

La segunda entrega de la trilogía sobre Batman de Christopher Nolan está llena de anécdotas e historias, y una de las más interesantes está protagonizada por el actor David Dastmalchian. Quizá no te suene el nombre pero su rostro es difícil de olvidar; ahora sabemos que 'El caballero oscuro' salvó su carrera y le ayudó a convertirse en el formidable actor que es hoy.

Blade Runner 2049

Si eres fan del cine de Denis Villeneuve habrás visto algunos de los últimos trabajos de Dastmalchian, que ha participado en 'Prisioneros', 'Blade Runner 2049' y en 'Dune'. También ha tenido un papel secundario en el Universo Marvel donde da vida al divertido Kurt, uno de los amigos y socios de Ant-Man (Paul Rudd), y en DC, con su memorable Polka-Dot Man en 'El escuadrón suicida' ('The Suicide Squad', 2021). Asimismo, ha actuado en series como 'Gotham', 'The Flash' o 'Twin Peaks', y en películas como 'Late Night with the Devil' y la próxima 'Oppenheimer', de nuevo a las órdenes de Nolan.

Dune

Además, ha escrito los guiones de dos largometrajes, 'Animals' (2014) y 'All Creatures Here Below' (2018), que también ha protagonizado, intentando demostrar su talento más allá de los papeles de reparto que suelen darle. Nada de esto habría sido posible sin 'El caballero oscuro' y la oportunidad que le dio Nolan.

Fue la primera película de David Dastmalchian, que pocos años antes era un vagabundo, durmiendo en su coche, alejado de su familia y amigos debido a su adicción a las drogas (un tema que retrata en 'Animals'). "Había sido drogadicto durante el instituto para afrontar problemas de depresión no diagnosticados", recuerda el actor en un reportaje de HollywoodReporter, donde cuenta que cayó en el infierno de la heroína durante la universidad.

Tras pasar por su peor etapa, la familia de Dastmalchian le ayudó a ingresar en un psiquiátrico y una clínica de rehabilitación, tras lo cual volvió a enfocarse en su gran pasión: "Actuar; todo lo demás se acabó para mí". Encadenó varios trabajos no relacionados con la interpretación que le permitieron ganar algo de dinero y alquilar un pequeño estudio.

Al mismo tiempo, Dastmalchian ejercitaba su talento en el teatro, cortos y anuncios publicitarios, y se presentaba a las pruebas de papeles y audiciones que encontraba. Así conoció al director de casting John Papsidera, que sería clave a la hora de conseguir el papel en 'El caballero oscuro'.

Así fue cómo el actor convenció a Nolan y dejó su huella en 'El caballero oscuro'

El Caballero Oscuro

David Dastmalchian se presentó para el papel de un criminal al servicio del Joker en la secuencia inicial del atraco al banco. El actor recuerda que cuando llegó a la audición había "unos 100 tíos" esperando conseguir el trabajo y recitando en voz alta sus pocas frases.

Cuando llegó el momento de Dastmalchian, recordó el consejo que le dio Papsidera: centrar su interpretación en los ojos, porque ahí es dónde Nolan iba a mirar.

"Estaba muy nervioso, y entonces dijo: 'Ha estado bien. Quiero que lo hagas otra vez, pero ahora has consumido speed, estás realmente exaltado. Inténtalo'. Lo hice, pero intentando mantener todo en la mirada. Me dijo: 'Bien hecho. Gracias'. Nos dimos la mano y me marché".

Pensó que había logrado el papel pero una semana después se enteró que no, que habían rodado la escena sin él. Por suerte, meses más tarde, le ofrecieron otro personaje, uno más importante: Thomas Schiff. Otro esbirro del Joker con apenas un par de escenas pero fundamental para la historia ya que adelanta la evolución de Harvey Dent (Aaron Eckhart) en el villano Dos Caras.

En la primera escena de su primera película, Dastmalchian tenía que intimidar a Dent sin una sola línea de diálogo. El actor buscó entre las pocas hojas que le habían dado y encontró que más adelante se decía en la película que Schiff era esquizofrénico. Y decidió que sería alguien que, por mucho que quisiera hablar, sólo sería capaz de reír.

(Aparece a partir del minuto 2:20)

En su otra escena sí tenía diálogos. Al parecer, estaba seguro de que caía mal a Eckhart (al contrario que Ledger, con quien se llevó de maravilla) y cuenta que estaba "aterrado, temblando" cuando iban a grabar, con una estrella como Eckhart gritándole intensamente y poniéndole una pistola en la cabeza. Dastmalchian lo dio todo y acabó con un moratón en la frente por la presión del arma.

Años más tarde, Christopher Nolan contó una anécdota al actor: entre otras peticiones para entregar la calificación "PG-13", la MPAA censuró parte de la escena. Concretamente, les obligó a borrar la marca de la pistola en su cabeza.

En la misma escena aparece Christian Bale con el disfraz de Batman y esto fue otro reto para un gran fan de los cómics como es David Dastmalchian. Así lo cuenta: "Christian estaba calentando a mi derecha. Nunca le miré. Así podría capturar ese momento en el que le veo por primera vez. Nunca lo olvidaré. Fue increíble".

Y llegó Denis Villeneuve para consolidar la carrera de David Dastmalchian

El siguiente gran paso en la carrera de David Dastmalchian fue 'Prisioneros' ('Prisoners', 2013). Su audición convenció a Denis Villeneuve, que le dio el papel a pesar de que el estudio quería a una estrella para compartir escenas con Jake Gyllenhaal. Como en 'El caballero oscuro', Dastmalchian vuelve a revelar la intuición de un gran actor con estas palabras sobre Bob Taylor, su personaje en este thriller de Villeneuve:

"En el guion, es descrito como un tío grande, con barba descuidada, muy desaliñado. Yo dije: No, no es así. Este tío es como papel pintado. Se mezcla donde quiera que vaya".

"Es un camaleón, un actor de carácter nato", dijo el director sobre Dastmalchian, que volvería a trabajar con Villeneuve en 'Blade Runner 2049'. El siguiente golpe de suerte para Dastmalchian fue que Edgar Wright vio 'Prisioneros' y quiso contar con él en 'Ant-Man' (2015) para, extrañamente, interpretar un papel cómico, un giro en la carrera de este versátil actor.

Ant-Man y la Avispa

Dastmalchian cuenta que, pocos días antes de conseguir el papel, su mujer dio a luz a su primer hijo y sólo tenían 400 dólares en el banco. Imagina lo que pasó por su cabeza cuando Wright le dijo que abandonaba 'Ant-Man', y se enteró que el nuevo director iba a cambiar el guion y recortar el grupo de amigos de Ant-Man...

Afortunadamente, Peyton Reed también había visto 'Prisioneros' y quiso trabajar con David Dastmalchian. Marvel ganó así un actorazo que ha seguido disfrutando de más oportunidades para demostrar su talento. Talento y suerte, decía Francis Ford Coppola, todo se resume a eso. Y la carrera de Dastmalchian es otro buen ejemplo.

En Espinof | Las mejores series de superhéroes en Netflix, HBO y otras plataformas