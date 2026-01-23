Chris Noth rompe su silencio sobre su relación con Sarah Jessica Parker. "Sabes cuáles son tus amigos de verdad y cuáles no"

Chris Noth ha hablado. Más de cuatro años después de que las acusaciones de abuso sexual presuntamente cometido por el actor provocase su despido no solo de 'The Equalizer' (la serie) sino también de 'And Just Like That', la continuación de 'Sexo en Nueva York', el actor se muestra dolido por la distancia que tomaron sus compañeras de reparto, y en especial Sarah Jessica Parker, en su momento.

«No somos amigos, creo que eso es bastante obvio», declara Noth en su aparición en el podcast Really Famous. Tal como recoge People, durante la charla abordaron su relación con la actriz, rumoreada desde hace tiempo como bastante mala.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

And just like that

Una relación que se deterioró, según comenta el actor, después de que tras las acusaciones (las cuales niega rotundamente), las coprotagonistas de 'Sexo en Nueva York', Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, lanzasen un comunicado con un tono prácticamente corporativo y frío. Algo que no se esperaba:

«El comunicado que sacaron, el cual no era más que control de marca en realidad, no sé, fue triste, decepcionante, sorprendente. Porque necesitas llamarme y escuchar mi lado de esto. Me habéis conocido durante muchos años y hemos trabajado [juntos] muchos años. Lo pillo, eso es más Hollywood que Hollywood. Pero antes de hacer ese comunicado, me conoces, me has conocido todos estos años, llámame para que pueda darte la verdad sobre esto. Y eso no pasó, fue demasiado malo.»

El comunicado, que era bastante conciso, hablaba de cómo la situación les había entristecido y «apoyaban a aquellas mujeres que daban un paso adelante para compartir estas experiencias dolorosas.» Echando la vista atrás, Noth considera que fue bastante doloroso pero que todo este tiempo le ha servido para ver dónde está la gente que le quiere:

«Lo que se gana es bueno. Sabes dónde se posiciona la gente y sabes cuales son tus amigos de verdad y cuales no. Eso es importante de saber. Solo sé que si hubiera sido al revés, yo no habría hecho eso. Fue doloroso y afectó a todo.»

En Espinof | Sarah Jessica Parker cuestiona la doble moral hacia los personajes femeninos: "Un protagonista masculino puede ser un asesino y la gente le adora"

En Espinof | Llegué tarde a 'Sexo en Nueva York', pero también echaré de menos a sus personajes tras el final de 'And Just Like That...'