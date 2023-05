"¿Pero cómo le vas a cambiar el texto a Woody Allen?". Nathalie Poza contó en 'El hormiguero' qué fue lo más difícil de trabajar con el director de 'Annie Hall'

Nathalie Poza y Michel Noher presentaron anoche 'La unidad Kabul' en 'El Hormiguero'. Los actores contaron algunas anécdotas sobre su carrera, como aquella vez en la que Poza trabajó con Woody Allen y se estresó por culpa de una ventana.

"Me daba miedo quedarme atrapada"

Los invitados de la noche del jueves en 'El Hormiguero' fueron Nathalie Poza y Michel Noher. Los intérpretes han coincidido en 'La unidad Kabul', temporada 3 de la serie de Movistar Plus+ que trae de vuelta al equipo de Carla Torres para hacer frente a la amenaza de unos terroristas talibanes.

Durante la entrevista, el presentador le preguntó a Nathalie Poza por su experiencia trabajando con Woody Allen en la película 'Rifkin's Festival'. Según contó, el director quiso repasar el texto pero ella insistió en practicar cómo abrir y cerrar una ventana:

El texto no me preocupaba tanto, pero soy un poco torpecilla. Me daba miedo quedarme atrapada y con él no se debe repetir demasiado. Así que yo le pedí si, en vez de repasar la secuencia, podía sencillamente abrir y cerrar la ventana para hacerlo bien. Se quedó muy sorprendido. Efectivamente, a la primera me pillé el dedo y luego ya pudimos rodar.

Poza remarcó su nerviosismo ante la idea de equivocarse delante de Allen y recordó también cómo el director le preguntó si quería cambiar algo del texto:

¿Pero cómo le vas a cambiar el texto a Woody Allen? Estaba tan bien escrito. No hablaba mucho con los actores, no se comunicaba mucho. Pero luego, cuando ponía la cámara, es un maestro.

Por su parte, Michel Noher contó la anécdota de cuando, en mitad del rodaje de 'La unidad Kabul', le despertó una cabra dándole lametazos en la cara: "Me despertó dándome besitos de cabra, aunque no me preguntó el nombre ni nada" bromeó el actor.

