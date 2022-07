"Creo que Shyamalan buscaba un terror elegante y quizá la gente no lo entendió". Zooey Deschanel defiende 'El incidente'

Zooey Deschanel actuó en la película de terror de M. Night Shyamalan 'El incidente' (The Happening, 2008) y aunque muchos lo considerarían un fracaso para ella fue un buen trabajo, en el que actuó junto a Mark Wahlberg en una historia centrada en un grupo de personas que luchan por sobrevivir a un brote de misteriosos suicidios masivos.

Según una nueva entrevista en The Guardian, la actriz no comparte la recepción negativa de la película:

"El director, M. Night Shyamalan tenía una visión potente y todos estábamos tratando de hacer lo que él quería. Yo confiaba en él, porque es un gran cineasta. No lo supe hasta que vi la película, pero creo que él estaba buscando un horror estilizado, como 'Los pájaros' (The Birds), y tal vez la gente no lo entendió. Me divertí mucho trabajando con Night y Mark Wahlberg, pero aunque he hecho dramas serios, no estoy segura de encajar en los thrillers. Encuentro la mayor alegría en hacer comedia”.