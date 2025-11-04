Daniel Day-Lewis contesta a Brian Cox después de su rajada sobre la actuación de Método. "No tengo ni puta idea de dónde ha salido eso"

Pasan los años y el tema de la interpretación de Método continúa siendo uno de los temas que más salseos nos regala dentro del ecosistema de actores y actrices de primera línea. Hace unos años, Mads Mikkelsen tildó esta técnica de simple y llana "gilipollez" y de algo "demasiado pretencioso" mientras que, hace tan sólo unas semanas, Daniel Day-Lewis rajó de sus compañeros de profesión que se escudan en el Stanislavski para "comportarse como lunáticos".

Pues bien, el siguiente episodio en el drama con el Método también está protagonizado por el tres veces ganador del Óscar y Brian Cox, quien durante los últimos años ha criticado la práctica en numerosas ocasiones haciendo referencia a su compañero de reparto en 'Succession' Jeremy Strong como ejemplo y dejando caer que Day-Lewis tuvo que dejar el oficio con 55 años porque "no podía seguir haciéndolo cada día" por culpa de su inmersión plena en sus roles.

Otra lucha por el Método

Pues bien, toda acción tiene su reacción y, después de estas palabras, Day-Lewis ha contestado a Cox en una entrevista con Big Issue donde echó flores a la labor de su compañero para, al mismo tiempo, subrayar el presunto sinsentido de sus declaraciones sobre que fue él quien introdujo a Strong en el Método, una forma de actuar, según sus propias palabras, "irritante de cojones".

“Escucha, trabajé con Brian Cox una vez y, de alguna manera, acabé metido sin querer en este conflicto de patio de colegio. Brian es un actor magnífico que ha hecho un trabajo extraordinario. Como resultado, le han dado un altavoz… del que no parece tener intención de bajarse. Cuando quiera hablar del tema, sabe perfectamente dónde encontrarme.

Si pensara que durante nuestro trabajo juntos interfiriera en su proceso creativo, me horrorizaría. Pero no creo que fuera así. Así que no tengo ni puta idea de dónde ha salido eso. Jeremy Strong es un actor excelente, no sé cómo trabaja, pero no me siento responsable de ningún modo de eso”.

Además, el actor profundizó sobre su visión sobre el Método y su visión desde el imaginario popular del siguiente modo:

“Simplemente no me gusta que se haya tergiversado hasta ese punto. No se me ocurre ni un solo comentarista que haya rajado sobre el Método y que tenga la más mínima comprensión de cómo funciona o cuál es su propósito. Se centran en cosas como: ‘Oh, vivió seis meses en una celda’. Esos son los detalles menos importantes. En todas las artes escénicas, la gente encuentra su método como medio para un fin”.

Para Daniel Day-Lewis el Método consiste, básicamente, en “liberarte para presentar a tus compañeros un ser humano vivo y respirando con el que puedan interactuar. Es muy simple. Así que me toca los cojones todo eso de ‘se metió tanto en el papel’. Qué cojones, ¿sabes? Porque siempre se asocia a la idea de algún tipo de locura. Yo elijo quedarme dentro y seguir jugando, en lugar de saltar dentro y fuera o gastar bromas con cojines de pedos entre tomas, o lo que sea que la gente piense que debe hacer un actor”.

Si me diesen a elegir, a título personal elegiría antes a un compañero de reparto haciendo bromas con cojines de pedos que a uno que me mandase cabezas de animales muertos como Jared Leto en 'El escuadrón suicida', pero aquí escuchamos sin juzgar.

