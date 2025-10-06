Daniel Day-Lewis destruye a los actores que utilizan el método Stanislavski como excusa para "comportarse como unos lunáticos". No le falta razón

Nadie se va a llevar las manos a la cabeza si afirmo que Daniel Day-Lewis es uno de los mejores actores de todos los tiempos. Cuando en 1989 ganó su primer Óscar por 'Mi pie izquierdo', lo hizo llevando a cabo un tipo de actuación del método Stanislavski muy personal, que sirvió cono inspiración para muchos otros actores... que, en opinión de Lewis, han ido demasiado lejos.

Ni Stanislavski ni Stanislavska

En una entrevista con el New York Times aprovechando su regreso a los cines americanos dirigido por su hijo, 'Anemone', el actor ha afirmado que "está un poco molesto" con los actores del Método de hoy en día, porque lo utilizan como excusa para "comportarse como un lunático". Ejemplos los tenemos a cientos, y Lewis tiene claro que eso no es lo que se pretende con este sistema.

No me gusta nada pensar en la interpretación como un trabajo artesanal. Por supuesto, hay técnicas que se pueden aprender, y sé que el Método se ha convertido en un blanco fácil últimamente. Últimamente me molesta un poco escuchar a todo tipo de personas parloteando y diciendo cosas como "se ha vuelto completamente Método", que creo que implica que una persona se comporta como un lunático de manera extrema.

Lewis tiene muy claro que eso no es, ni de lejos, lo más interesante de su trabajo: "Todo el mundo tiende a enfocarse en las partes menos importantes del trabajo, y esos detalles siempre parecen implicar algún tipo de autoflagelación o una experiencia que impone a uno mismo un grave malestar o inestabilidad mental. Pero, por supuesto, en la vida de un actor, lo principal tiene que ser el trabajo interno".

Aunque lleva ocho años apartado de las cámaras, a sus 68 años sigue siendo una de las voces más interesante e inteligentes del sector. Quién sabe, quizá le escuchen y tengamos que escuchar menos historias de actores haciendo lo que les da la gana en el set de rodaje con la excusa de un sistema creado en el año 1935. Han pasado 90 años, igual va siendo hora de darle una vuelta.

