David Fincher le hizo una "revisión de ego" a esta actriz con uno de sus thrillers más celebrados. Y resultó que tenía toda la razón

Seguramente no todos los actores tengan opiniones excelentes sobre David Fincher. El director es famoso por sus machacones rodajes y sus rígidas ideas. En ocasiones, esto nos ha dado algunas de las mejores cintas del panorama, y ha ayudado a sus protagonistas a lucirse como en pocos papeles.

A alguien a quien el director le dio bastante caña fue a Reese Witherspoon. La actriz y productora fue de las primeras en apostar por 'Perdida', el libro de Gillian Flynn que acabó adaptando Fincher y con el que ella partía con el rol de productora y protagonista. Cuando llegó Fincher, sin embargo, su primera gran decisión la tenía muy clara. Mirar a Witherspoon a la cara, y ni corto ni perezoso, decirle: "Eres totalmente errónea para este papel, no te voy a poner en él".

Lo relataba la propia actriz en una conversación para el podcast de Las Culturistas. Durante un breve periodo esto gestionó un conflicto interno. Flynn tuvo varias conversaciones con ella en la que le pedía que lo hiciera, estando convencida de que era una protagonista ideal. Fincher, por su parte, se había cerrado en banda. Ahora la actriz admite que fue una "revisión de ego" necesaria, porque cuando en su momento al fin pudo ver la película final se dio cuenta de que Fincher tenía razón.

El papel de Amy acabó yendo para Rosamund Pike. Una decisión difícil de reprochar. Fue una interpretación potente y enigmática, y el año siguiente se habló de pifia en los Oscars por no acabar dándole la estatuilla. La propia Witherspoon fue probablemente la primera en rendirse ante la evidencia. "Fincher lo clavó, y Rosamund Pike es tan diabólica", decía en su intervención en el podcast.

Fuera de esta confrontación tampoco tenía muchas razones para tener su ego dolido. En 2015 Reese Witherspoon también estuvo nominada a los Oscars, en su caso por 'Alma salvaje'. En última instancia, no hubo necesidad de seguir echando leña a la rivalidad porque acabó ganando Julianne Moore.

