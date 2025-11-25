David Harbour, sobre el impacto de 'Stranger Things': "Cambió totalmente mi vida"

Ha llovido mucho desde que, hace siete años, Netflix puso la primera piedra de la que ya es, fuera de toda duda, la serie estandarte de su vida como plataforma reina del streaming. Ahora, en pleno 2025, 'Stranger Things' está a punto poner punto y final a su épica historia con una quinta temporada que promete poner patas arriba la cultura pop contemporánea después de haber hecho lo propio con las vidas de los miembros de su reparto.

Una vida "del revés"

Durante una entrevista con Variety, David Harbour, que da vida a Jim Hooper, ha explicado lo que le supuso embarcarse en la producción capitaneada por los hermanos Duffer. Esto, principalmente —y como es lógico y normal—, ha pasado por abrir una cantidad gigantesca de oportunidades profesionales fruto de la visibilidad que solo puede otorgar un fenómeno televisivo de este calado.

"Mucha gente me conoce ahora, y eso me dio cierta base de fans. Así que, a nivel profesional, me abrió una cantidad de puertas enorme. Quiero decir, ahora me interesa qué pasa después de 'Stranger Things', en términos de atravesar esas puertas. Tengo una serie nueva de HBO que sale en enero, con Jason Bateman, y muchas otras cosas en camino, así que ahí es donde está más centrada mi atención ahora mismo".

Además, Harbour no ha dudado en ponerse personal y ejemplificar cómo 'Stranger Things' cambió por completo sus aspiraciones y su modo de vida en la Gran Manzana.

"Si me hubieras hecho esa pregunta hace siete años… aquello destrozó por completo la idea que tenía de lo que sería mi vida. Llegué a un punto, cuando tenía 35 años, en el que disfrutaba muchísimo siendo el número siete en la hoja de llamadas de, yo qué sé, una película de acción de Denzel Washington, y también siendo protagonista en obras del Public Theater de Nueva York. Era una vida encantadora, una vida fantástica, una vida de piso de alquiler de una habitación en el East Village, y 'Stranger Things' cambió completamente esa vida en muchos sentidos".

Eso sí; aunque hayan cambiado mucho las cosas, David Harbour sigue siendo el mismo en otros aspectos.

"Lo único que no ha cambiado es mi intención, y creo que mi intención siempre ha sido contar historias bellas y raras que abran a la gente. Eso ha sido igual antes de Stranger Things y después de Stranger Things, pero todo lo demás ha cambiado".

La quinta y última temporada de 'Stranger Things' arranca este mismo jueves 27 de noviembre en Netflix.

