Denzel Washington explica por qué rechazó hacer una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia: "Sólo suda y está asustado"

Denzel Washington es uno de los actores más queridos de Hollywood, algo que en parte consiguió por ser bastante selectivo a la hora de elegir los papeles que interpretada. Eso le llevó a negarse a hacer películas que luego fueron muy populares, siendo uno de los casos más llamativos el de 'Terminator 2: El juicio final'.

"Tuve que pasar"

La cuestión es que James Cameron le ofreció la posibilidad a Washington de dar vida al Doctor Dyson, el personaje que finalmente contó con el rostro de Joe Morton y que jugaba un papel clave en la génesis de la rebelión de las máquinas llevada a cabo por Skynet. Sin embargo, Washington no quedó nada impresionado con la oferta.

Obviamente, el actor se leyó el guion, siendo entonces cuando fue consciente de que para él era un personaje muy poco jugoso interpretativamente hablando. Así se explicaba al respecto en la revista Premiere:

Sin ofender a Jim Cameron, pero cuando leí el guion, pensé: "Sólo suda y está asustado”. Tuve que pasar. No sé si tengo margen para avergonzarme a mí mismo o a la gente con mi trabajo. Un guion te llega y tomas una decisión al respecto.

Ante la negativa de Washington, el papel acabó en manos de Morton, pero eso trajo otro cambio importante: el guion se reescribió para quitar peso al personaje de Dyson, por lo que lo que acabamos viendo en el montaje final de la película dista mucho de lo que le ofrecieron al protagonista de la saga 'The Equalizer'.

Lo curioso es que Morton hizo un gran trabajo con un material bastante más escaso, por lo que uno no puede evitar preguntarse si Washington no acabó arrepintiéndose de haber tomado la decisión de dejar pasar un título tan importante en la historia del cine de acción y ciencia ficción como 'Terminator 2: El juicio final'.

