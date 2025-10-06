El día que Denzel Washington rechazó el papel que pudo arruinar su carrera en Hollywood: "No me hacía gracia ponerme una soga al cuello"

A veces, una sola decisión puede cambiar el rumbo de una carrera. Así le ocurrió a Denzel Washington, que supo elegir bien y decir que no cuando tocaba. Fue a mediados de los años 80, cuando el actor acababa de empezar a destacar en televisión con la serie 'St. Elsewhere' y soñaba con un papel grande que le permitiera brillar en el terreno del cine.

Lo que no imaginaba era que su primera gran oportunidad llegaría envuelta en un guion tan ofensivo que pondría a prueba no solo su ética, sino también su futuro en Hollywood. Años más tarde, Washington recordaría aquella experiencia con una mezcla de incredulidad y dejó claro que desde el principio estuvo dispuesto a decir que no a cualquier cosa que comprometiera su dignidad o su visión artística.

Las razones eran obvias

Antes de 'Grita libertad' (1987), la cinta que le valió su primera nominación al Oscar, Denzel Washington recibió una oferta que tuvo que rechazar. Se trataba del guion de 'The N*** They Couldn’t Kill', y se suponía que era una sátira. Pero Washington no tardó en detectar que en realidad le acababan de ofrecer un papel en una caricatura racista. Como él mismo contó en una entrevista con The New York Times en 2010, el argumento giraba en torno a un hombre negro que tenía una relación con una mujer blanca, y al que intentaban electrocutar después.

"Conseguí un papel en una película en 1986. Se suponía que... Se acostaba con una mujer blanca. Intentaron electrocutarle, pero no funcionó. Se convertía en una especie de héroe. [...] Y luego intentaban ahorcarlo, y le hacían todo tipo de cosas"

A Washington le resultó imposible quedarse callado ante semejante propuesta y trató de explicarle a los directores de casting por qué aquel guion era inaceptable, pero sus argumentos no les convencían, así que optó por una comparación mucho más directa.

"Dijeron ‘vale’, y yo dije ‘vale, esto no tiene ninguna gracia’. Para mí, no tenía gracia ponerme una soga al cuello. Tenía razón"

El actor reconoció años después que, tras aquella tensa conversación, Washington buscó consejo en alguien que sabía perfectamente lo que significaba abrirse paso como un actor negro en Hollywood: Sidney Poitier.

"Llamé a Sidney y me puse enfermo. Porque me dijo que lo llamara. Lo llamé y le dije: Me ofrecen 600.000 dólares por interpretar a este personaje. Y me respondió: No te voy a decir qué hacer. [...] Te lo aseguro: las primeras dos, tres o cuatro películas que hagas en este negocio determinarán cómo te perciben. Así que toma una decisión. No me dijo qué hacer, y se lo agradezco. Y lo rechacé. Y seis meses después, conseguí Grita libertad. Y una nominación al Oscar. Así que, nunca se sabe. Mi carrera podría haber tomado un rumbo completamente diferente"

Aquella conversación fue decisiva. Washington rechazó el papel, y poco después su carrera dio un giro radical. En apenas dos años, ganó su primer Oscar por 'Tiempos de gloria' (1989) y comenzó una colaboración duradera con Spike Lee que daría lugar a películas como 'Mo’ Better Blues' (1990) y 'Malcolm X' (1992).

A día de hoy, con más de una decena de nominaciones y dos Oscars en su haber, Denzel Washington es la prueba viviente de que la integridad artística también puede ser una estrategia de éxito. Y está claro que tomó la decisión correcta.

