El director de 'Jerry Maguire' compara a Tom Cruise con Paul Newman: "Dejará a la gente boquiabierta"

Es imposible no tener curiosidad por saber cuál va a ser el siguiente paso de Tom Cruise después de 'Misión Imposible' y sus películas de acción constantes. Si su carrera empezó dejándose dirigir por cineastas de prestigio, quizá ahora sea el momento de volver a aquello, y como prueba, su nueva película con Alejandro González Iñárritu, con la que se puede abrir una nueva senda en su carrera donde, por fin, va a buscar el prestigio y el tan merecido Óscar. Y si lo has pensado alguna vez, no te preocupes: no eres el único que lo hace.

La misión posible de Tom Cruise

Cameron Crowe, que ya le dirigió en 'Jerry Maguire' y 'Vanilla Sky' (una mucho mejor en todos los sentidos que la otra, todo sea dicho), le ha contado al New York Times que lo que está por venir va a ser increíble: "Veo que va a llegar una época, y puede que ya haya empezado, donde va a pasar a hacer papeles de personajes de manera tan segura como lo hizo al dedicarse a las películas de acción de la más alta calidad. Esa fase de personajes al estilo Paul Newman está a la vuelta de la esquina y dejará a la gente boquiabierta".

Tengo el mismo abogado que Clint Eastwood, y me invitó a una cena. Me sentó junto a él y estaba muy nervioso. ¿Qué le dices a Clint Eastwood? Así que estoy sentado y Clint se gira hacía mí y me dice "Tom Cruise". Y le respondo: "Oh, tío, Tom Cruise, me encanta trabajar con Tom Cruise". Y él sentencia "En cien años, van a mirar hacia atrás: esa es LA carrera, la carrera de Tom Cruise".

Hace casi una década desde la última película de Cruise fuera del cine de acción ('Barry Seal, el traficante') y lo cierto es que ya se le echa de menos en otro tipo de papeles. ¿Tendrán razón Eastwood y Crowe o, por el contrario, la última gran estrella de Hollywood está dando, sin saberlo, un paso en falso? Pronto lo sabremos.

En Espinof | Gracias, Tom Cruise. Si no existieras, tendríamos que inventarte

En Espinof | Las mejores películas de 2025