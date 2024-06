"Era una actriz brillante". Will Smith solo tiene halagos para su compañera de 'Soy leyenda' y admite que incluso trató de adoptarla

Estos días Will Smith está a tope promocionando su nueva película 'Bad Boys: Ride or Die', que le ha vuelto a reunir con Martin Lawrence, ha sido un exitazo en taquilla y parece que va a permitir resurgir a Smith de sus cenizas después de que Hollywood le tuviera cruzado durante un par de años.

Y ojo, sin faltar para nada a Lawrence, Smith ha reconocido que uno de sus mejores compañeros en pantalla fue la perra de 'Soy leyenda'.

La mejor chica

Abbey, la perrita que co-protagonizó 'Soy leyenda' con Will Smith en 2007 era una buena chica delante y detrás de las cámaras. En el episodio más reciente de Hot Ones, Smith ha recordado el rodaje de 'Soy leyenda', y de lo fácil que era trabajar con Abbey.

"Era como si Abbey hablase inglés. Era como si literalmente pudiera entenderte, era rarísimo", admitió Smith. "Era como trabajar con una actriz brillante".

Abbey y Kona interpretaban a Samantha, la perra pastor alemán que acompaña al Dr. Robert Neville, el personaje de Smith. Y en el entorno apocalíptico que ha acabado con la humanidad, Sam se convierte en su gran compañera durante toda la historia. Smith ha recordado que algunas escenas eran muy complicadas, pero que aún así Abbey se metía en su papel sin problema y gracias ella se pudieron grabar algunos de los momentos más duros y emocionales de la película, como cuando Neville tiene que sacrificarla.

"Abbey hizo todo eso. Entrenaron a Abbey para que se hiciera la coja, y entonces yo la tumbaba... ¿Cómo entrenas a un perro para que cojee?", continuó Smith.

El actor incluso admitió que llegado el momento trató de adoptar a Abbey, pero que al final la cosa no pudo ser porque "Abbey se ganaba el pan para su familia, tenía que quedarse con ellos". Aún así, se ve que Will Smith no se olvida de ella, porque incluso la homenajeó en Instagram el pasado Día del Perro.

