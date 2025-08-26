La escena más inquietante en la historia de Superman no está en ninguna de sus películas, sino en un olvidado noir de los años dosmil

Cuando pensamos en actores míticos de Superman, es fácil olvidar a Ben Affleck. El actor norteamericano no tuvo la oportunidad de brillar como Christopher Reeve o Henry Cavill en retratos canónicos del personaje, pero su carrera le llevó en 2006 a algo más único: interpretar a un Superman de verdad.

Entre las trágicas historias que han acompañado a los intérpretes del superhéroe por antonomasia, no hay ninguna más enigmática que la de George Reeves. El actor fue uno de los primeros Superman en aparecer en la pantalla, causando furor en espectadores de todas las edades con su serial televisivo. Tristemente más notorio, Reeves es conocido por su misterioso fallecimiento en 1959 a causa de un disparo. Aunque se consideró oficialmente que había sido un suicidio, otras fuentes no estaban de acuerdo.

Este misterio es el que está en el centro de 'Hollywoodland', un thriller con ambiciones de noir clásico protagonizado por Adrien Brody y Ben Affleck. Aquí, Affleck interpreta a Reeves, tanto al actor y sus experiencias hollywoodienses de amoríos con famosas, desencuentros con productores y ambiciones, como al propio superhéroe. Es en varias escenas donde Affleck luce el traje y la bonachona sonrisa del héroe en un casting superheróico que en otras circunstancias podría haber llegado a ser convincente.

Si la película en sí cayó en el olvido quizás es para mejor, es un noir un tanto desnortado que no está a la altura de sus referentes. Hay una escena, sin embargo, que sí despunta aquí, y que narra el escalofriante encuentro entre Reeves y un niño fan. Caracterizado del icónico héroe, Reeves desfila a gusto entre fans hasta que descubre que un niño le apunta con un revolver de verdad, a la vez que le pregunta: "¿puedo dispararte?". Su razonamiento es que, como es Superman, no pasará nada cuando le dispare. El niño quiere ver en vivo y en directo los impresionantes poderes del héroe.

Esta escena, por cierto, está basada en un encuentro real de la vida del actor. Si hay algo que la película narra de forma interesante es cómo el gran éxito del serial de superhéroes condicionó su imagen pública por completo, teniendo que comportarse de cara a la galería como si fuera el verdadero Superman. En la película, un aterrado Affleck consigue desescalar la situación de forma astuta y en personaje. Igual que hizo el propio Reeves, convence al niño de que sería muy malo que le disparara, ya que si bien la bala rebotaría en él, podría dar a un inocente de forma colateral.

En Espinof | La crisis de Marvel acaba de provocar algo que parecía impensable en el cine de superhéroes: han perdido contra la nueva DC de James Gunn

En Espinof | Los vuelos de Superman de Gunn, Snyder y Donner frente a frente. Tres técnicas muy diferentes para hacernos creer que un hombre puede volar