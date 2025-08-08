Esta serie es la número 1 en más de 60 países. Jason Momoa es el creador de un 'Juego de Tronos' sangriento basado en una historia real

Jason Momoa, además de ser uno de los actores más reconocibles del audiovisual actual, no quiere quedarse solo en la actuación. Por eso, además de productor, también ha dirigido y guionizado su propia película (la olvidada 'Camino a Paloma'), además de ayudar en el guion de 'Aquaman y el reino perdido' y dirigir 5 episodios del documental de HBO Max 'En el camino'. Pero ahora ha apostado aún más a lo grande y le ha salido bien, porque acaba de tener uno de los mayores éxitos de su carrera.

¿Momoa o popoa?

Momoa nunca se había implicado tanto con un proyecto televisivo como con 'El Gran Guerrero', la nueva serie de Apple TV+ que le ha dado un reconocimiento increíble: tras sus dos primeros episodios, emitidos el 1 de agosto, fue número 1 en 64 países dentro de la plataforma. España, por cierto, no fue uno de ellos, según FlixPatrol: aquí ha ganado 'Fundación' seguida por 'The buccaneers'. No se puede tener todo.

'El gran guerrero', una serie que quiere recordarnos a 'Juego de Tronos', cuenta la historia real de Ka'iana, el jefe guerrero de una de las islas de Hawai (Kaua'i) que emprende una lucha repleta de sangre hasta que, justo al final, acaba enfrentándose a la unificación de Hawai del rey Kamehameha (de quien originalmente iba a tratar el proyecto que Momoa tenía en mente). Francamente, tiene pinta de que hasta el 19 de septiembre, cuando se emita el último episodio de la serie, se mantendrá entre los mayores éxitos de Apple TV+.

Obviamente, entre episodios, el liderazgo de la serie se ha tambaleado un poco, y ayer, 7 de agosto, solo 33 países la mantenían en el puesto número 1, incluyendo, eso sí, Estados Unidos, aunque previsiblemente volverá a la cumbre hoy, tras el estreno de su tercera entrega. Después del éxito de 'See', Momoa parece haber encontrado su casa en Apple TV+, y con razón: ¡A nadie le desagrada ser el número 1!

