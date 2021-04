"Si estás en un desierto, estás parado en medio de un desierto": Ewan McGregor asegura que 'Obi-Wan Kenobi' de Disney + será mucho más real que las precuelas

Ewan McGregor, la estrella de la función, asegura que los avances en la tecnología de rodaje evitarán que el rodaje de la nueva serie de Disney+, 'Obi-Wan Kenobi', no sea la pesadilla que fue la producción de las precuelas de 'Star Wars'.

Relax, is Obi-Wan

En una nueva entrevista reciente para THR, Ewan McGregor admite que fue duro ver las malas críticas y la indignación de ciertos rincones del fandom de la franquicia. "Eso fue bastante difícil", dijo el actor. "No eran del todo agradables". McGregor volverá a encarnar a Obi-Wan Kenobi para la serie homónima de Disney +, una serie que en teoría debería ser la nueva sensación tras 'The Mandalorian'. "Aún es muy pronto para decirlo, por supuesto, pero 'Obi-Wan Kenobi' ya es mejor que las precuelas en un departamento: producción", asegura el actor.

Como ha dicho en el pasado, McGregor reiteró la experiencia pesadillesca de actuar frente a cromas y efectos visuales durante la producción de la trilogía precuela de las 'Star Wars' de George Lucas. El creador confió cada vez más en el CGI en cada entrega, tanto que los decorados físicos y los fondos fueron reemplazados por completo por pantallas verdes cuando se inició el rodaje de 'La venganza de los Sith'.

"Quería más y más control sobre lo que vemos en el fondo", dijo McGregor. "Después de tres o cuatro meses de eso, todo se vuelve realmente tedioso, especialmente cuando las escenas son ... No quiero ser grosero, pero no era Shakespeare. No hay nada en lo que profundizar en el diálogo que pueda satisfacerte si no hay un entorno. Fue bastante difícil de hacer".

Los avances tecnológicos harán que el rodaje de 'Obi-Wan Kenobi' sea una experiencia menos tediosa para el actor. Como es el caso de la serie de 'The Mandalorian', 'Obi-Wan Kenobi' se filmará utilizando la tecnología StageCraft de realidad virtual desarrollada por Jon Favreau y el artista de efectos visuales Rob Legato. En lugar de actuar contra fondos de pantalla verde (o azul), la serie se realizará en un decorado respaldado por una inmensa pantalla LED que proyecta entornos fotorrealistas.

"Si estás en un desierto, estás parado en medio de un desierto", dijo McGregor sobre esta tecnología. "Si estás en la nieve, estás rodeado de nieve. Y si estás en la cabina de un caza estelar, estás en el espacio. Se sentirá mucho más real".

Todos los episodios de 'Obi-Wan Kenobi' estarán a cargo de Deborah Chow, que ya dirigió dos de los episodios favoritos de los fans de 'The Mandalorian'. Eso sí, aún tendremos que esperar cerca de un año para comprobar la majestuosidad de la nueva apuesta de Disney+.