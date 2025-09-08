"Fue una de las experiencias más grandes de mi vida" Emma Stone confiesa que entró en pánico al afeitarse la cabeza para la nueva locura de Yorgos Lanthimos

Para Emma Stone, el pelo, "al final es sólo pelo", pero esto no quiere decir que haberse rapado la cabeza durante el rodaje de 'Bugonia', la última locura del inclasificable Yorgos Lanthimos, haya sido una experiencia sencilla y exenta de emociones. De hecho, ha sido lo suficientemente especial como para haber dedicado al tema parte de su coloquio posterior a una proyección del largometraje de marras en Nueva York.

Pánico en VistaVision

Tal y como recoge IndieWire, la actriz y productora aseguró tener claro este requerimiento durante las primeras fases de la preproducción del filme, en el que interpreta a una directora ejecutiva que, a ojos de Teddy, el personaje interpretado por Jesse Plemons, podría ser una alienígena enviada a la Tierra para destruirla.

“Desde el momento en que leí el guion supe que tendría que raparme la cabeza, porque, sencillamente, no había otra manera”.

Lanthimos, también presente durante el evento, aseguró que “hubo un momento en que [Stone] dudó”, sentencia a la que la actriz contestó explicando que la combinación de tener que hacerlo en una toma única, sumada al hecho de estar rodando en fotoquímico con una cámara Beaumont VistaVision —utilizada para rodar recientemente 'The Brutalist' y 'Una batalla tras otra'—, hizo que se disparasen los nervios.

“¡Justo antes! Durante un año y medio supe que iba a raparme la cabeza, y luego llegó el día: estaban montando cuatro cámaras, porque teníamos que rodarlo en una sola toma y estábamos filmando en VistaVision la mayor parte del tiempo, que es una cámara preciosa pero muy temperamental, que se apaga con facilidad. Así que estaban preparando todo, y tardaban bastante en montar las cámaras. Y empecé a entrar un poco en pánico”.

A todo esto habría que añadir el cariz personal que tuvo filmar esta escena para Stone.

“Mi madre pasó por una quimio, o sea, ella sí hizo algo muy duro y perdió el pelo. Y lo primero que dijo fue: ‘Estoy celosísima, quiero volver a raparme la cabeza’. Y pensé: yo me estoy rapando la cabeza porque puedo dedicarme a lo que amo, y mi madre estaba allí conmigo, y fue como: ‘¡Qué regalo! Es pelo’. Así que en realidad fue una de las experiencias más grandes de mi vida, muy liberadora, y al final es solo pelo. Pensé que a estas alturas ya lo tendría más largo, pero bueno, es solo pelo”.

No sólo Stone

La buena de Emma no ha sido la única intérprete que se ha afeitado la cabeza en plano para un largometraje, quedando para el recuerdo casos como los de Demi Moore en 'La teniente O'Neil' de Ridley Scott, Cate Blanchett en 'Heaven', Florence Pugh en 'Vivir el momento' o el celebérrimo momento en el que Natalie Portman se deshizo de su melena en 'V de Vendetta'.

La lista de actrices que lo han hecho dentro o fuera de plano es interminable, y cuenta con nombres como los de Karen Gillan para su Nebula de la saga 'Guardianes de la Galaxia', Toni Collette para 'Miss you Already (Ya te extraño)', Sigourney Weaver para 'Alien 3' o, por supuesto, Charlize Theron para crear a su icónica Imperator Furiosa en 'Mad Max: Furia en la carretera'.

Por cierto, para ver a Emma Stone pasándose la maquinilla tendremos que esperar al próximo 7 de noviembre de este 2025, cuando 'Bugonia' llegará a nuestras salas de cine. Las expectativas después de su paso por Venecia están por las nubes.

