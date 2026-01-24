Gary Oldman se avergüenza de ella y cree que es la peor película de su carrera: "Hasta me dan pena los árboles que talaron para imprimir el guion"

Gary Oldman es un actor muy reputado que llegó a ganar el Óscar por su inolvidable interpretación de Winston Churchill en 'El instante más oscuro', pero su carrera está repleta de películas inolvidables. Muchas por motivos positivos, pero también hay otras que no pasaría nada si fuesen borradas de la existencia. Y hay una particular que el propio Oldman odia con todas sus fuerzas: 'Tiptoes'.

"Es posiblemente la peor película de la historia"

Escrita y dirigida por Matthew Bright, 'Tiptoes' cuenta la historia de Carol, una mujer que se enamora del que parece el hombre perfecto. Todo se complica cuando se queda embarazada y él confiesa que pertenece a una familia de enanos, hasta el punto de que su hermano gemelo también lo es, lo que le lleva a temer que su bebé herede los genes de la familia parte.

La primera excentricidad de las muchas de las que hace gala 'Tiptoes' es que Oldman da vida al hermano gemelo acondroplásico de Matthew McConaughey, pero llega hasta al fichaje de Kate Beckinsale para dar vida a Carol. ¿El motivo? La principal exigencia de la actriz para hacerlo por el salario mínimo fue exigir que le dejasen usar en la película su sombrero de la suerte...

Además, el primer montaje de 'Tiptoes' se iba hasta las dos horas y media de duración, siendo remontada hasta los 90 minutos para su estreno posterior. Eso dolió tanto a Bright, quien años antes había firmado la estimable 'Freeway', que no ha vuelto a dirigir película alguna desde entonces.

El propio Oldman reconoció en 2005 que hizo la película porque "necesitaba algo de dinero después de divorciarme", sentenciando también lo siguiente sobre 'Tiptoes':

Es posiblemente la peor película de la historia, hasta me dan pena los árboles que talaron para imprimir el guion. Si eres un conocedor de lo terrible, puede que obtengas de ella un placer retorcido.

Eso sí, llama la atención que fuese tan duro en su apreciación sobre ella cuando este pasado 2025 confesaba en Happy Sad Confused que "nunca llegué a verla". Y quizá sea mejor así, pero al menos su carrera tardó poco en remontar, ya que poco después hizo tanto 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' -aunque aborrece su interpretación en ella- como 'Batman Begins', algo de lo que estará eternamente agradecido.

