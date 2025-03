La grabó dos veces y en dos idiomas: así fue como María Félix brilló en una película estadounidense junto a una estrella de Hollywood

Los actores hacen muchos sacrificios personales o se someten a entrenamientos para poder protagonizar historias que se convierten en papeles inolvidables en su carrera, sin embargo, el mínimo esfuerzo también es válido cuando se trata de convencer a una máxima estrella del cine mexicano para que pudiera grabar una película en otro idioma, como lo fue la ocasión en la que María Félix protagonizó junto a Jack Palance una película que filmó dos veces.

María Félix, la diva indiscutible del cine mexicano, era conocida por su fuerte personalidad, belleza deslumbrante y talento innato. Sin embargo, cuando le ofrecieron un papel en la producción 'Flor de mayo' de finales de los años 50, se encontró con un desafío inesperado: interpretar un personaje en inglés sin dominar el idioma, ya que la película sería también proyectada en Estados Unidos.

En lugar de rechazar la oferta, decidió enfrentarlo de una manera poco convencional: aprendiendo nada más que sus líneas fonéticamente. Cuando le entregaron el guion, en lugar de recurrir a clases intensivas para aprender el idioma, optó por una estrategia audaz: memorizar sus diálogos a través del oído, con la ayuda de su hijo Enrique Álvarez Félix, la 'Doña' repetía cada línea hasta lograr una pronunciación aceptable, confesando después que no comprendía del todo lo que decía.

A diferencia de Félix, el actor estadounidense Jack Palance, si aprendió español, sin embargo, no lo hizo específicamente para la cinta, ya que, previo a la grabación de 'Beyond all limits' (el título para Estados Unidos), presumía de hablar seis idiomas: el de sus padres, el ucraniano y también ruso, italiano, español, francés e inglés.

A diferencia de otras estrellas de la Época de Oro que habían trabajado en Hollywood (como su enemiga en pantalla, Dolores del Río), María Félix no tenía interés en radicar en Estados Unidos ni en adaptarse a su sistema cinematográfico.

Estelares a los que 'La Doña dijo que no'

'La Doña' sabía que su reinado estaba en México, Francia y España, pero el proyecto le resultó atractivo, pero el problema era el idioma. Tiempo después se dio a conocer en un libro póstumo 'Todas mis guerras', que nunca había sentido la necesidad de aprender inglés, porque los papeles que le ofrecían 'siempre eran papeles menores'.

Desde los inicios de su carrera, María Félix recibió numerosas ofertas de trabajo en Hollywood, pero ella misma expresó su frustración por los estereotipos que le ofrecían, diciendo: "Solo me dan papeles de 'india'". Durante su estancia en Francia, rechazó el papel protagónico femenino en 'Duelo al sol', que finalmente interpretó Jennifer Jones. Posteriormente, declinó la oferta de trabajar junto a Humphrey Bogart en 'La condesa descalza', prefiriendo protagonizar 'La bella Otero' en Francia, por lo que dejó la vía libre para que Ava Gardner obtuviera el papel en la película estadounidense.

También, años después, el director Robert Aldrich le ofreció el papel principal en 'La leyenda de Lylah Clare', pero las negociaciones no llegaron a buen término y Kim Novak se quedó con el papel.

Aunque 'Flor de mayo' no fue su única incursión en el cine extranjero, este proyecto dejó claro que su talento iba más allá de las barreras lingüísticas, demostrando que María Félix no solo dominaba los escenarios, sino que también tenía la inteligencia y la valentía para enfrentarse a cualquier reto actoral.

