Ha fallecido Claudia Cardinale, pero siempre la recordaremos por su consagración en este épico clásico del cine italiano que puedes ver gratis: ‘El gatopardo’

En el día de hoy nos hemos topado con la inesperada y triste pérdida de todo un icono del cine, tanto europeo como de Hollywood (al menos, por los géneros grandes de Hollywood que se podían hacer también fuera). La imagen de Claudia Cardinale ha estado presente en muchos grandes films históricos, dejando un legado impresionante tras morir a los 87 años.

La italiana coincidió con muchos grandes autores del país, siendo aupada por esa carismática belleza que sabía proyectar a la cámara y servir para tambalear la tensión dramática de las historias en las que participaba. Así cautivó a grandes autores como Federico Fellini o Sergio Leone, que la tuvieron en sus grandes obras maestras, pero antes estuvo ligada a Luchino Visconti, que la terminó de consagrar trabajando juntos de nuevo en ‘El gatopardo’.

Por la noche todos los gatos lucen igual

Cardinale tiene uno de sus roles definitivos en este épico drama histórico sobre poder, revolución y mortalidad además de tensión amorosa. Burt Lancaster y Alain Delon conforman con ella un magnético trío protagonista para terminar de aupar la potente visión de Visconti, que se puede ver en streaming de manera gratuita en PlutoTV.

En la Italia del siglo XIX se está generando el movimiento liberal de unificación que pone en jaque a la aristocracia tradicional. El príncipe de Salina y su familia se ven obligados a dejar su hogar ante la invasión de Sicilia, teniendo que hospedarse en una casa del campo junto al joven Tancredi, que puede no actuar puramente a favor de sus intereses.

Los conflictos políticos y de clase son fuertes y claves en esta aproximación de un Visconti que arroja también su propio pasado como descendiente de la nobleza pero con ideología profundamente marxista. Es por eso que no puede resistirse a retratar los aspectos más trágicos de esta decadencia aristocrática.

‘El gatopardo’: la inevitable caída

A través del personaje de Lancaster se mete el dedo en la llaga de este fin del dominio, de la inevitabilidad de la muerte tanto del cuerpo como de la posición imperial que se intenta preservar. Incluso aunque lo retrata con bastante cercanía, el cineasta italiano se fija con mucho detenimiento tanto en su pesar como en sus deseos, trastocados por una revolución imparable y la formidable presencia de un Delon que también está icónico.

Pero es en cómo captura la apasionante pero distante atracción del príncipe de Lancaster por la hija del alcalde, que toma vida gracias a la exquisita interpretación de Cardinale, donde la magia de ‘El gatopardo’ alcanza cotas extraordinarias. Juntos protagonizan una climática pero extensa secuencia de baile que, al igual que la escena de similar índole en ‘La puerta del cielo’, sólo quieres que siga y siga eternamente porque te está haciendo todo más increíble.

