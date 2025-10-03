Hace 31 años Jim Carrey consiguió un récord que sólo Dwayne Johnson ha estado a punto de igualar o superar

Jim Carrey fue una de las mayores estrellas de Hollywood durante varios años, pero lo cierto es que durante un tiempo fue un actor que no terminaba de despuntar. Todo eso cambió en 1994, año en el que consiguió un récord de taquilla que, aunque con matices, solamente Dwayne Johnson habría estado cerca igualar o incluso superar.

Tras no estrenar película alguna en 1993, Carrey arrancó el año siguiente con el estreno de 'Ace Ventura, un detective diferente', película que consiguió un éxito tremendo y llegó a lo más alto en la taquilla de Estados Unidos. Fue el comienzo de un año en el logró tres números 1 como protagonista durante un fin de semana, un hito sin precedentes, como bien comentaba mi compañero Joel.

Las siguientes películas de Carrey estrenadas en 1994 fueron 'La máscara' y 'Dos tontos muy tontos'. Todas ellas fueron grandes éxitos y llegaron a lo más alto, sirviendo además como base para que él se convirtiera en la persona más solicitada de Hollywood, lo que le llevó a revolucionar la industria del cine al convertirse en el primer actor en cobrar 20 millones de dólares por una película: 'Un loco a domicilio'.

Casos similares

Desde entonces, nadie ha logrado superar la marca de Carrey. Es cierto que Nicolas Cage se quedó cerca de igualarla gracias a 'La Roca', 'Con Air' y 'Cara a cara', pues entre el lanzamiento de la primera y de la última en Estados Unidos apenas pasaron menos de 13 meses pero el largometraje de Michael Bay se estrenó en 1996 y los otros dos en 1997.

Teniendo en cuenta lo extraño que es que un mismo actor estrene tres películas como protagonista el mismo año, es lógico que igualar a Carrey sea muy difícil, mientras que la idea de superarlo se antoja directamente imposible. O al menos conseguirlo siendo el protagonista de la función, siendo ahí donde queda la duda de si Dwayne Johnson lo logró realmente no en 2013

Ese año, The Rock llegó a lo más alto de la taquilla tanto con 'G.I. Joe: La venganza' como con 'Dolor y dinero' y 'Fast & Furious 6'. La cuestión es que no era el protagonista indiscutible en ninguna de ellas, pero claro, también se puede aducir entonces que Jeff Daniels era tan protagonista de 'Dos tontos muy tontos' como Carrey.

Con todo, Johnson sí que era uno de los cabezas de cartel y grandes reclamos en todas ellas, pero al menos vamos a comentarlo. Y es que además hasta tuvo una oportunidad real de superarlo, pues ese año también estrenó 'El mensajero', pero durante su primer fin de semana se tuvo que conformar con el número 2 de taquilla pese a ser la cinta más taquillera tanto el viernes como el domingo.

Además, Samuel L- Jackson participó en hasta 5 películas que fueron número 1 de taquilla en 2019, pero la cosa tiene truco. Por ejemplo, en 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' apenas hacía un cameo, mientras que sus apariciones en 'Vengadores: Endgame' y 'Spider-Man: Lejos de casa' eran bastante reducidas. Donde sí ejercía como coprotagonista era en 'Glass' y 'Capitana Marvel'.

