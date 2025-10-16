HOY SE HABLA DE

Hacer de James Bond vino con una curiosa imposición para Pierce Brosnan: cuidado con el vestuario en otras películas

El actor no tenía control total de su imagen fuera de la saga

Brosnan
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
miguel-rodriguez

Miguel Solo

Editor
miguel-rodriguez

Miguel Solo

Editor
twitter
1016 publicaciones de Miguel Solo

Apenas superan un puñado el número de actores que han tenido el privilegio de interpretar a 007 en el cine. La saga de espionaje es una de las franquicias más influyentes de la cultura popular, y lo es en parte gracias a una identidad marcada. James Bond tienen que ser británico, canónicamente atractivo y lucir bien en su icónico traje. Lo demás ya irá viniendo solo.

Para Brosnan el papel también vino con ciertas concesiones, y eran especialmente notorias cuando se salía de la saga Bond. Su contrato para aquellas películas contenía una claúsula muy específica. Nada de parecerse al agente 007 en ninguna película que no fuera 007 ¿La forma de conseguirlo? Evitar el clásico esmoquin negro y blanco con pajarita. Si su rol requería de una escena elegante, el equipo de vestuario correspondiente tenía que dar con otra cosa.

Crown

Así, vimos a Brosnan con traje negro pero corbata en 'Mars Attack!', un año después de 'Goldeneye'. La mayoría de sus otros papeles no tuvieron que calentarse la cabeza. En 'Un pueblo llamado Dante’s Peak' hizo de científico, con un look más casual, y en 'Búho Gris' se atrevieron a ponerlo de un trampero nativo americano.

Pero en ninguna otra película fue esta problemática tan evidente como en 'El secreto de Thomas Crown', en la que Brosnan interpreta a un emprendedor multimillonario. Es exactamente el tipo de película en el que uno esperaría una secuencia con una fiesta elegante que requiera esmoquin, y es aquí donde el departamento vestuario estuvo extremadamente cuidadoso. En una icónica escena de un baile, Brosnan lleva un atuendo que claramente está intentando con fuerza no parecer un esmoquin convencional, y lo ponen con una camisa a medio abotonar y una corbata puesta por encima sin atar. Es un look que probablemente sería bastante ridículo en cualquier otra persona.

“Queríamos hacer una macedonia”: unas turistas españolas pagan 72 euros en el mercado de Madeira por un puñado de frutas
En Directo al Paladar
“Queríamos hacer una macedonia”: unas turistas españolas pagan 72 euros en el mercado de Madeira por un puñado de frutas

Fue John McTiernan, director de la película, quien desveló que Brosnan tenía esta cláusula en su contrato durante el comentario de Thomas Crown. Si bien parece implícito que no es algo exclusivo de él, sino una regla que tenían que cumplir otros actores de Bond, hasta ahora no es algo que se haya revelado de ningún otro actor de la saga.

En Espinof | Hay un hombre que sale en más películas de 'James Bond' que el mismo 007. Y lo curioso es que ni siquiera es actor

En Espinof | Uno de los mejores actores de la historia rechazó ser James Bond antes que Sean Connery. Le pusieron una condición que se negó a aceptar

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios