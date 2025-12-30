Antes de 'Anaconda', Jack Black ya se hizo un viaje extremo por la jungla para rodar una película. Una de las mejores comedias del siglo XXI que puedes ver en streaming

Este año Jack Black, en animo de seguir recordando que es todavía una estrella cómica cuando ese perfil ha quedado margiando, se ha metido en una jungla para darle una vuelta al mundo del cine en ‘Anaconda’. Lo más desconcertante es que lo ha hecho ya más de dos veces si contamos también ‘King Kong’, aunque la vez que tuvo más gracia fue en ‘Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!’.

La guerra es un infierno

Dirigida y protagonizada por Ben Stiller, que cuenta con escuderos de lujo en Black y también en Robert Downey Jr., la película es una sátira mucho más descarnada de Hollywood que el intento de metacine disfrazado de blockbuster con propiedad intelectual. Una de las mejores comedias del siglo XXI, que se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

La estrella de acción venida a menos Tugg Speedman sigue intentando se considerado un actor serio y se enrola en una superproducción bélica de supuesto prestigio cuyo rodaje se está volviendo insostenible. Acompañado de un director sometido a presión, un cómico adicto a la cocaína y un actor de método ganador del Oscar que intenta ganar el siguiente cambiando la pigmentación de su piel, se meterá en las profundidades de la selva del sureste de Asia donde les esperan infinidad de peligros.

Stiller monta una juerga excesiva para burlarse precisamente de los excesos, consolidando uno de los pilares de su carrera de cineasta aparte de un tipo de dramedia existencial y, luego, volverse autor de pedigrí en televisión con ‘Separación’ como colofón. Hay para todos en este festival de idiotez hecho con bastante astucia.

Hay tiempo para burlarse de ciertos arquetipos que pueblan Hollywood y el sistema de estrellas, incluyendo la actuación consumada que deriva en lo ridículo e incluso ofensivo como el “blackface” que comete el personaje de Downey. Hay también espacio para crear un productor cruel y absurdo al que Tom Cruise le da toda su magia tras embadurnarse de un elaborado maquillaje.

También acaba siendo un accidental canto de cisne a determinada manera de hacer cine grande y ridículamente exagerado que ya no parece ser posible. De igual modo que parece que ‘Tropic Thunder’ parece imposible de realizar a menos que sea ligado a una franquicia reconocible y muchos efectos digitales o acción como en el caso de ‘Anaconda’.

