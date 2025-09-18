Jack Black y Paul Rudd intentan evitar que una anaconda les hinque el diente en este divertido tráiler del reboot de un clásico de los 90

Esta Navidad, la cartelera nos invita a reírnos un poco con una comedia de terror y... Serpientes. Será en la nueva versión de 'Anaconda' que protagonizan Jack Black y Paul Rudd y que trae de vuelta la saga de los 90 con un toque diferente y mucho más disparatado. La película está dirigida por Tom Gormican ('El insoportable peso de un talento descomunal') y promete ser una visión paródica de la conocida historia de la serpiente gigante.

Hincándole el diente a la nostalgia

Junto a Black y Rudd, el reparto lo completan Selton Mello, Daniela Melchior, Thandiwe Newton, Steve Zahn e Ione Skye, en un reboot que combina algunas caras conocidas con otros fichajes inesperados. Según se puede ver en la película y tal y como describe Jack Black "ya no tenemos una serpiente para esta película de serpientes" así que "tendremos que adentrarnos en la selva y encontrar otra”.

Con esa premisa arranca un delirio que mezcla comedia absurda, una aventura tropical y muchos guiños a la película original. Gormican firma el guion del filme junto a Kevin Etten, con Brad Fuller y Andrew Form en la producción. El proyecto fue anunciado a finales del año pasado y se estrena en cines el 25 de diciembre.

Contará la historia de Doug y Griff, dos buenos amigos desde la infancia que siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el clásico cinematográfico 'Anaconda'. Cuando la crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal.

La 'Anaconda' original se estrenó en 1997 y la protagonizaron Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube y Jon Voight. Dirigida por Luis Llosa, fue un inesperado éxito de taquilla, superando los 136 millones de dólares en su estreno. Además, dio pie a varias secuelas y se convirtió en una cinta de culto dentro del cine de terror y aventuras de los 90, un legado que esta nueva entrega busca recuperar a su manera.

