Jack Black y Paul Rudd intentan evitar que una anaconda les hinque el diente en este divertido tráiler del reboot de un clásico de los 90

Una Navidad entre reptiles

Esta Navidad, la cartelera nos invita a reírnos un poco con una comedia de terror y... Serpientes. Será en la nueva versión de 'Anaconda' que protagonizan Jack Black y Paul Rudd y que trae de vuelta la saga de los 90 con un toque diferente y mucho más disparatado. La película está dirigida por Tom Gormican ('El insoportable peso de un talento descomunal') y promete ser una visión paródica de la conocida historia de la serpiente gigante.

Hincándole el diente a la nostalgia

Junto a Black y Rudd, el reparto lo completan Selton Mello, Daniela Melchior, Thandiwe Newton, Steve Zahn e Ione Skye, en un reboot que combina algunas caras conocidas con otros fichajes inesperados. Según se puede ver en la película y tal y como describe Jack Black "ya no tenemos una serpiente para esta película de serpientes" así que "tendremos que adentrarnos en la selva y encontrar otra”

Con esa premisa arranca un delirio que mezcla comedia absurda, una aventura tropical y muchos guiños a la película original. Gormican firma el guion del filme junto a Kevin Etten, con Brad Fuller y Andrew Form en la producción. El proyecto fue anunciado a finales del año pasado y se estrena en cines el 25 de diciembre.

Contará la historia de Doug y Griff, dos buenos amigos desde la infancia que siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el clásico cinematográfico 'Anaconda'. Cuando la crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. 

La 'Anaconda' original se estrenó en 1997 y la protagonizaron Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube y Jon Voight. Dirigida por Luis Llosa, fue un inesperado éxito de taquilla, superando los 136 millones de dólares en su estreno. Además, dio pie a varias secuelas y se convirtió en una cinta de culto dentro del cine de terror y aventuras de los 90, un legado que esta nueva entrega busca recuperar a su manera.

