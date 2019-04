'Juego de tronos' 8x02: Maisie Williams se confiesa sobre ESA escena de Arya y este vídeo profundiza en cómo se hizo el episodio

Como muchos habréis leído en mi reseña de esta mañana —que he escrito con pesar, todo sea dicho—, no me ha entusiasmado en exceso el último capítulo de 'Juego de tronos', segundo de la octava y última temporada, que puede verse desde la pasada madrugada en HBO. Pero eso no excluye que haya habido algún que otro momento digno de mención dentro de un metraje que, pese a escaso, se me ha hecho algo eterno.

El cara a cara entre Jaime y Daenerys, la ceremonia improvisada en la que Brienne se convierte en caballero o el breve encontronazo de la Khaleesi con Sansa se las han apañado para salvar el episodio de la quema, y esconden un evidente trabajo de guión que queda reflejado en el nuevo making of que la gente de Home Box Office ha compartido, revelando algún que otro detalle sobre las dinámicas de personajes vistas en 'El caballero de los Siete Reinos'.

Pero si tenemos que quedarnos con una sola escena, para bien o para mal, ese ha sido el delirante —y anticipado— encuentro sexual entre Arya y Gendry. Un pasaje que ha puesto patas arriba las redes sociales, abriendo la caja de los memes para gozo y disfrute del personal, y que, como es obvio, también generó runrún entre las estrellas de la serie.

Según ha recogido el medio Entertainment Weekly, nada más leer el guión de 'El caballero de los Siete Reinos', Sophie Turner —Sansa Stark— llamó a su compañera de reparto Maisie Williams —Arya Stark— de forma inmediata.

"Llamé a Maisie en plan '¿Lo has leído ya?', y ella me contestó 'Estoy a mitad del episodio uno', y yo le dije: 'Esta escena, esta página, ¡leelo! ¡Esto es increíble! Ella estaba muy contenta."

Williams creyó de buenas a primeras que la escena de marras no era real. No sería la primera vez que los showrunners David Benioff y Dan Weiss incluyesen escenas falsas en los libretos a modo de broma —en la primera temporada enviaron a Kit Harington una en la que el personaje de Jon quedaba terriblemente desfigurado—.

"Yo estaba en plan, '¡Hey, muy buena!', y [Benioff y Weiss] contestaron, 'No, este año no lo hemos hecho'. ¡Oh, joder! Llegué a la lectura de guión y, mientras leía, pensaba,'Oh, vamos a hacerlo de verdad. ¿Cuándo ruedo esto? Neceisto ir al gimnasio'. Una lista llena de cosas."

Como siempre que se habla de sexo y 'Juego de tronos', la desnudez está a la orden del día. En esta ocasión, Williams, de 22 años, afirma haber tenido total libertad a la hora de decidir cuánto exponerse en cámara.

"David y Dan estaban en plan: 'Puedes enseñar tanto o tan poco como quieras'. Así que me mantuve bastante escondida. No creo que sea importante para Arya exhibirse. Este fragmento no es sobre eso. Y todos lo han hecho antes en la serie, así que... "

Además, la actriz ha comentado cómo fue su primera experiencia en set con desnudo incluido, dejando claro que el exceso de respeto puede terminar convirtiéndose en un arma de doble filo.

"Al principio, todo el mundo era muy respetuoso. Nadie quiere hacerte sentir incómoda, lo cual te hace sentir de algún modo más incómoda, porque nadie quiere mirar lo que no debería, y eso hace que te sientas fatal porque todo el mundo está [aparta la mirada]. Quieres que la gente actúe de un modo más normal". Luego la escena se aceleró. Nos dirigía David Nutter, quien tiene la costumbre de hablar rápido. Al final estábamos a apresurados para terminar la escena y David decía, 'Okay, vais a venir y hacer esto y lo otro y... bien, quítate la blusa', y luego se iba. Y yo me quedaba... 'Okey, vamos a ello'".

Para Joe Dempsie, el actor de 31 años que interpreta a Gendry, la escena de sexo fue un momento bastante extraño, porque, según dice, "conoce a Maisie desde que ella tenía 11 o 12 años". Probablemente, tan extraño como nos ha parecido a muchos espectadores la frontal maniobra de seducción exprés de Arya, algo excesiva y que ha llevado el tono del episodio al límite llegando a rozar la comedia involuntaria.